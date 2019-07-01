Навального арестовали на 10 суток из-за акции в поддержку Ивана Голунова 

Хорошевский суд Москвы отправил под арест на 10 суток политика Алексея Навального.

Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга из-за участия в 12 июня.

Навальный был задержан на той акции. Материалы его дела должны были рассмотреть 24 июня, но рассмотрение отложили по ходатайству защиты, пишет «Медиазона».

Всего полиция задержала на шествии более 500 человек.