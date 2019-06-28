Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова арестовали на девять суток за участие в марше в поддержку Ивана Голунова

Останкинский суд Москвы арестовал на девять суток сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

В отношении Шаведдинова рассматривали административный о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия, сообщается в карточке дела. Его судили за участие в несогласованном властями марше в поддержку журналиста «Медузы» , который прошел 12 июня.

В материалах дела сказано, что во время шествия в центре Москвы Шаведдинов мешал проходу граждан и выкрикивал лозунги в духе «мусора — позор России» и «подбросьте нам наркотики». Шаведдинов это отрицает. Он называет административное дело против себя политически мотивированным.

12 июня, в День России, в Москве прошел марш в поддержку Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Акция не была согласована властями города. Полиция задержала на марше 530 человек. Некоторым из них назначили административные штрафы, в том числе до 200 тысяч рублей.

В связи с делом Ивана Голунова «Медуза» запустила спецпроект, посвященный сопротивлению полицейскому произволу и реформе правоохранительной системы.