Разгон марша от Чистых прудов до Петровки. Как это было
12 июня в центре Москвы проходит марш от Чистых прудов до здания ГУ МВД по Москве. Акция была анонсирована несколько дней назад как марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Инициаторам акции и мэрии Москвы не удалось договориться об обеспечении безопасности участников демонстрации. 11 июня уголовное дело Ивана Голунова было прекращено. Отказываться от акции не стали, однако ее инициаторы заявили, что считают «невозможным призывать выходить на марш — пусть каждый решает сам». По состоянию на 13:00 мск задержаны более 400 человек.
Что: Марш 12 июня
Где: От метро «Чистые пруды» до Петровки, 38
Когда: Начало в 12:00
В Москве на марше, проведение которого мэрия не санкционировала, 12 июня были задержаны более 420 человек. Некоторых, главным образом журналистов, отпустили, остальные находятся в ОВД.
На этом мы заканчиваем онлайн-трансляцию. Следите за новостями на «Медузе».
На Красной площади идет концерт в честь Дня России. С участием Григория Лепса, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева, Димы Билана, Валерии, Александра Розенбаума, Николая Баскова и других.
В новостях НТВ про акцию протеста в центре Москвы не было ни слова. Хотя съемочная группа на марше была, но репортаж записывали про караван верблюдов
Всего, по данным «ОВД-Инфо» на 17:45 мск, на марше были задержаны 423 человека.
Леонида Марантиди, который работал на марше по заданию «Медузы» отпустили из ОВД
«Россия 24» в выпуске новостей в 17:00 показала следующие сюжеты: Путин вручил госнаграды; Как страна празднует День России; Петербург готовится к Евро 2020; Вопросы стратегической безопасности обсудили Россия и США; Вступил в должность Касым-Жомарт Токаев.
Телеграм-канал Forbes Russia продолжил смотреть телевизор
Акцию в Москве не заметили
Врачей все-таки пустили в ОВД «Алексеевское» к избитому Валерию Теневому, сообщает «МБХ медиа».
Снять отпечатки пальцев пытаются и у доставленных в ОВД «Хамовники» и «Войковский». В «Войковском» полицейские угрожают в противном случае на 48 часов оставить людей в отделе
На главной странице «Яндекса». Помимо протестов кот, две новости про Украину и одна про санкции.
В Петербурге 12 июня прошла серия одиночных пикетов на площади Восстания. Участники держали в руках газеты в поддержку Ивана Голунова. Никто не задержан
В Перми 12 июня некоторые журналисты, в частности из 59.ru, освещали мероприятия в честь Дня России в футболках, посвященных журналисту Ивану Голунову. Никто не задержан
Валерий Теневой, которого избили в автозаке, — несовершеннолетний, сообщает «МБХ медиа». В ОВД пустили отца Теневого, но не адвоката.
Евгений Берг (справа) в ОВД «Покровское-Стрешнево»
В ОВД «Покровское-Стрешнево»
Фотографа Валерия Теневого избили в автозаке. Теперь к нему в ОВД «Алексеевское» не пускают врачей скорой помощи, сообщает «МБХ медиа».
Программа «Сегодня» на НТВ в 16:00.
Вышли следующие сюжеты: Владимир Путин вручает госпремии; По всей стране отмечают День России; Фестиваль «Времена и эпохи» на бульварах Москвы; Камым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана; Начало продажи билетов на Евро-2020; Владимир Путин ознакомился с ходом археологических раскопок в Кремле
В общем, возвращаемся в привычное состояние
Навальный проведет ночь в ОВД, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов
Азара везут в ОВД «Фили-Давыдково», в «Дорогомиловском» его принимать отказались
Из ОВД «Соколиная гора» тем временем отпустили всех задержанных. Без протоколов
Отпечатки пальцев пытались потребовать и у старшего научного сотрудника РАНХиГС Евгения Варшавера, который тоже находится в Бутырском ОВД.
Он сдавать отпечатки пальцев отказался.
Полицейские при задержании избили фотографа Валерия Теневого, сообщает«МБХ медиа». Он отказался отдать полицейским камеру или удалить отснятый материал.
На находящихся в ОВД «Бутырский» пока не составили протоколы, но в рапорте написали, что задерживали участников шествия по части 6.1. статьи 20.2 КоАП (помехи движению пешеходов), сообщил «МБХ медиа» юрист «Апологии протеста» Алексей Глухов.
Эта статья позволяет задерживать на срок до 48 часов и предполагает одно из наказаний в виде ареста до 15 суток
На режиссера Леонида Марантиди, выполнявшего на марше редакционное задание «Медузы», в ОВД «Бутырский» составляют административный протокол. Требуют отпечатки пальцев, сообщил он «Медузе».
НТВ, «Сегодня» в 16:00
Показывают фестиваль «Времена и эпохи» на Бульварном кольце. Ту его часть, которая не была перекрыта ОМОНом и не заполнена участниками марша.
Дальше обещают караван верблюдов на Тверском бульваре.
«Дайте пройти полицейским!» На Страстном бульваре
Некоторых задержанных отпускают из ОВД без составления протокола
Главный редактор газеты «Ведомости» Илья Булавинов сообщил «Интерфаксу», что сотрудника издания Виталия Полевого отпустили из отдела полиции «Измайлово-Северное».
В свою очередь главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сказал, что корреспондента радиостанции Евгения Снегова отпустили без составления протокола.
Из ОВД «Хамовники», по данным «Интерфакса», также выходят задержанные участники марша.
Сотрудник московского центра «Э» Алексей Окопный на марше. Его называли одним из кураторов движения SERB
Член СПЧ Николай Сванидзе об акции в Москве, на которой он был в качестве наблюдателя
«У меня смешанное ощущение, потому что сначала были единичные задержания людей в майках или с плакатами в поддержку Ивана Голунова, а потом, ближе к памятнику Высоцкому, стали задерживать людей уже в массовом порядке и иногда довольно грубо. Задержания имели произвольный характер. По моей информации, задержали некоторых журналистов, сотрудников «Коммерсанта» и «Новой газеты».
«Шествие было немногочисленным. Каких-либо провокаций со стороны участников я не заметил, и, на мой взгляд, задержания были напрасными, потому что люди были настроены благостно и миролюбиво».
На сайте Совета по правам человека при президенте РФ
Задержанным вменяют часть 6.1. статьи 20.2 КоАП (помехи движению пешеходов). Эта часть позволяет задерживать на срок до 48 часов, так как предполагает одно из наказаний в виде ареста до 15 суток.
Задержанных журналистов Илью Азара и Елизавету Нестерову везут в ОВД
И в Кремле
На Страстном бульваре
Илья Азар о том, как его четыре часа искали полицейские
Со Страстного бульвара участники акции также постепенно расходятся, сообщает корреспондент «Медузы»
Всего задержаны уже четыре инициатора акции (после переговоров с мэрией они публично отказались от этого статуса): Илья Азар, Евгений Берг, Андрей Ковалев и Елизавета Нестерова. Об этом «Медузе» рассказала еще один инициатор марша Тася Никитенко.
На Страстном бульваре еще остаются участники акции
Журналистов «Дождя» Елизавету Тюрину, Надю Метальникову и Надин Лахбаби отпустили из ОВД Головинского района без составления протоколов после того, как они показали пресс-карты, сообщается в твитере телеканала.
Открыли проход на Петровку. Сотрудники Росгвардии, стоявшие в оцеплении, отошли в сторону, сообщает корреспондент «Медузы»
Все участники марша покинули Рождественский бульвар, сообщает корреспондент «Медузы»
Задержание спецкора «Новой газеты» Ильи Азара — одного из инициаторов марша (После переговоров с мэрией инициаторы публично отказались от этого статуса). Другой инициатор — журналист Евгений Берг — тоже в задержан
На приеме в Кремле по случаю Дня России была вот такая девушка, сообщает The Bell в телеграм-канале. Нам рассказывают, что операторы усиленно старались, чтобы она не попадала в кадр.
Михаил Шевелев из «МБХ медиа» вышел из ОВД
Илья Азар — один из инициаторов марша — задержан, сообщает «Новая газета»
Большинство автозаков уже уехали, люди постепенно расходятся
Корреспонденты «Дождя» в прямом эфире отмечает, что полиция прекратила призывы разойтись. Вероятно, считают они, задержания закончились
Оцепление между площадкой у памятника Высоцкого на бульваре и дорогой к Петровке, 38. Сейчас его снимают, сообщает «Дождь»
Первый канал в выпуске новостей в 12:00 не упомянул акцию в центре Москвы.
«Россия 24» показала задержание Навального
На НТВ выпуск новостей будет в 16:00
Пока на сайте телеканала видео без комментариев
А прямо сейчас у памятника Высоцкому поют «Солдата» группы «Пятница»
Из ОВД «Соколиная гора» отпускают всех, кого задерживали за футболки «Я/Мы Иван Голунов», сообщает «МБХ медиа».
«ОВД-Инфо» сообщало, что в это ОВД привезли 20 человек.
Задержанным стало плохо в автозаке, который около часа стоит у ОВД «Таганский»
У отдела полиции по Таганскому району около часа стоит автозак, в котором 30 человек. По словам одной из задержанных Анны Наринской, люди стоят из-за нехватки мест, некоторым стало плохо, но полиция даже не пускает их в туалет. Задержанные вызвали скорую.
Среди них четверо несовершеннолетних.
Дмитрий Колезев — шеф-редактор Znak.com — уточняет про гражданина США, которого не взяли в автозак.
«Это не какой-то американец, а мой знакомый Луис Маринелли, который долго жил в Екатеринбурге, а потом выступал за отделение Калифорнии от США» (телеграм-канал Колезева)
У памятника Высоцкому на Страстном бульваре поют. «Я свободен», например
Девушку попытались задержать, но ей стало плохо. Толпа заступилась. Ее увела женщина
Разговор журналиста Евгения Берга с заместителем мэра Москвы по вопросам региональной безопасности Александром Горбенко. Прямо во время этого разговора Берга (он был одним из инициаторов марша, но после переговоров с мэрией публично отказался от этого статуса) задержали
Горбенко: Да.
Берг: Алло, Александр Николаевич?
Горбенко: Да-да.
Берг: Здравствуйте. Это Женя Берг, я сидел вчера с вами на встрече такой с краешку. Помните?
Горбенко: Да-да.
Берг: Вот вы вчера сказали, что все хорошо будет. Как же так? Прямо сейчас на моих глазах людей в саду Эрмитаж винтят за то, что они с мороженками стоят! На Страстном бульваре винтят, на всех бульварах. Жесткие задержания. Простых людей без плакатов, без всего. Как же так?
Горбенко: Сейчас посмотрим, чего там. Без плакатов, без ничего?
Берг: Вообще без ничего. Прямо в «Эрмитаже» сейчас. Вот сейчас меня винтят. (обращаясь к полицейскому) Слушайте, я с вице-мэром разговариваю! (обращаясь к Горбенко) Вот прямо сейчас меня винтят. Вот меня задержали. Хотя я просто стоял. Не хотите поговорить с господами полицейскими, Александр Николаевич?
(Евгения Берга увели в автозак)
Алексей Навальный из ОВД
Чуть ранее на бульваре
Омбудсмен Татьяна Москалькова (не про происходящее сейчас в центре)
По оценкам корреспондента «Медузы», остаются около 100 человек. «Просят покинуть территорию. Винтят всех потихоньку. Просто выбирают кто понравится и уводят».
Людей задерживают. Толпа скандирует «С Днем России», передает корреспондент «Медузы»
«За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек»
МВД (цитата по «Интерфаксу»)
Из автозаков выбрасывают такие записки
«Всех задерживают», — передает корреспондент «Медузы» с марша
В саду «Эрмитаж» провели эвакуацию из-за «неблагоприятного прогноза погоды». Такое объявление транслировали в парке. Ранее сообщалось, что парк эвакуируют из-за сообщения о заложенной бомбе
Полиция задержала менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, сообщил он «МБХ медиа».
«Задержали на Чистых прудах вместе с Навальным. Закинули нас в один автозак. Прибежал Окопный (оперативник Центра „Э“), наорал на ментов, и нас развели по разным автозаком. Сейчас мой автозак катается по центру», — сказал он.
Бульвар пустеет. Ближе к Петровке еще есть люди, сообщает корреспондент «Медузы»
МВД сообщило о 1200 участников марша
Сад «Эрмитаж»
Еще о том, что происходит в саду «Эрмитаж»
Тем временем в твиттере мэра Москвы
Задержали шеф-редактора «Батенька, да вы трансформер» Семена Шешенина, сообщает «ОВД-Инфо» в телеграм-канале
Задержание Евгения Берга
130 задержанных — «ОВД-Инфо»
По данным «ОВД-Инфо», задержанных развозят как минимум в пять отделов полиции. Минимальные цифры:
- Бутырский — 23 человека
- Северное Измайлово — 20 человек
- Аэропорт — 11 человек
- Соколиная Гора — 20 человек
- Мещанский — 22 человека
Задержан журналист Евгений Берг. Он был одним из инициаторов марша (после того, как переговоры с мэрией завершились безрезультатно, все инициаторы акции публично отказались от этого статуса).
Требуйте составление протокола о доставлении и административном задержании.
В протоколах о доставлении/задержании укажите:
«Я был необоснованно задержан в ___ часов ___ 00 минут. Считаю мое доставление и удержание в полиции незаконным и необоснованным»
В объяснениях необходимо указать:
«Я принимал (-а) участие в мирной акции с целью выражения своего мнения. Был необоснованно задержан и доставлен в отдел полиции. Я не совершал (-ла) ничего предосудительного и вел (-а) себя исключительно мирно, помех движению пешеходов и транспорта не создавал (-а)».
Поступили сигналы о минировании более двух десятках объектов в Москве, в том числе в парках, включая сад «Эрмитаж» около Петровки, 38.
Сигналы проверяются, сообщили «Интерфаксу» в московской полиции. Очень вовремя
Корреспондент «Медиазоны» передает, что полицейские пытались задержать Екатерину Мельникову из «Мемориала». К ней подошел полицейский, потребовал пройти с ним к автозаку, развернулся и пошел. Она не пошла за ним; сотрудник махнул рукой.
«Уважаемые граждане, убедительная просьба не останавливать, освободить пешеходную зону и не мешать проходу других граждан. Ваше мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти».
Вдоль бульвара запустили полицейские машины, из которых транслируется такая запись.
«День России удался. Владимир Владимировичу есть, за что выпить на банкете», — говорит Сергей Митрохин («Яблоко») в прямом эфире «Дождя».
«Они хотят превратить Россию в деревню, где все сидят по лавочкам и молчат. Нам такая Россия не нужна, у нее нет будущего».
Задержания продолжаются
Все очевидцы отмечают, что полиция действует очень жестко
Почти 100 задержанных
Речь о корреспонденте «МБХ медиа» Михаиле Шевелеве
Задержанные на марше в ОВД «Бутырский» (среди них режиссер Леонид Марантиди)
Адвокаты «Апологии протеста» выехали к задержанным Николай Васильев — в ОВД «Тверское» Григорий Червонный — в ОВД «Северное Измайлово» Валерия Аршинова — в ОВД «Бутырский».
«Агора» в своем телеграм-канале
Полиция действует очень жестко
Полиция задержала корреспондента «МБХ медиа» Михаила Шевелева
Полиция начала применять дубинки! На бульваре массовые задержания
Полицейские задержали журналиста «Эха Москвы» Евгения Снегова, хотя у него были пресс-карта и редакционное задание. Также корреспондент «Медиазоны» сообщает, что задержан Андрей Мозжухин из «Ленты.ру» с пресс-картой; его коллегу Михаила Карпова хотели задержать, но не стали, поскольку у него было при себе редакционное задание.
Корреспондент «Коммерсанта» Роман Дорофеев был задержан с пресс-картой и редзаданием.
Актуальный подкаст «Медузы»
На Петровке
В прямом эфире «Дождя» грустно шутят, что судя по количеству задержанных на акции журналистов, работать будет некому, кроме находящихся в студии
Задержан продюсер немецкого Der Spiegel Александр Чернышев. По словам журналиста, он пришел на акцию по работе с пресс-картой с печатью МИД, сообщает «Медизона».
Петровка
Поливальные машины на Трубной полили водой участников марша, сообщает The Village
«Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща».
Владимир Путин 12 июня на вручении госпремий
На бульваре пустили поливальные машины. Как раз когда идет небольшой дождь
Полиция забирает участников марша на подходе к Петровке
«Уважаемые граждане, ваше акция несогласована…» Задержания продолжаются
Здание Петровки, 38 оцеплено полицией. Людей к нему не подпускают
Часть людей еще на Неглинной
Дошли до Петровки, 38
94 задержанных
Нижний Кисельный переулок
Фото Навального из автозака
Колонна на бульваре (чуть ранее)
Колонна разделилась, но люди все равно пытаются дойти до Петровки, 38
Еще задержания
Корреспондента газеты «Ведомости» Виталия Петлевого задержали у Трубной площади. «Я шёл поесть», — прокомментировал своё задержание Петлевой.
«Ведомости» в своем телеграм-канале
Задержание Навального
Автозак, в котором находится режиссер Леонид Марантиди, приехал к Бутырскому ОВД
На Трубной площади. Колонна не может пройти
Участники марша скандируют «Отменить два-восемь-два» — это статья об экстремизме. Возможно, имелась в виду «два-два-восемь» — приобретение и хранение наркотиков.
А 282 вообще уже декриминализовали
Одиночный пикет на бульваре
Задержания участников марша
На Рождественском бульваре несколько сотен человек скандируют «Свободу!», сообщает корреспондент «Медузы»
Задержан Алексей Навальный
По данным «ОВД-Инфо», на настоящий момент задержаны более 35 человек.
Участники марша скандируют «Не мешайте проходу граждан» и «Пропускай». Демонстранта, который крикнул «Позор», немедленно забрали полицейские.
Это попало в прямой эфир «Дождя»
Перед тем, как его отпустили, Илья Жегулев успел сделать фотографию в автозаке
Толпа стоит у автозаков и скандирует «Отпускай» и «Это наш город»
Корреспондентов «Медузы» Илью Жегулева и Андрея Перцева отпустили.
Режиссера Леонида Марантиди, работавшего для «Медузы» на марше, везут в отделение полиции
Автозак у Трубной площади
Задержаны: Филипп Куцылло Вероника Куцылло Илья Жигулев Максим Шостакович Егор Антипин Дмитрий Рыжов Карен Казаков Алексей Августовский Маша Швыряева Екатерина Борисова Евгений Никандров Глеб Муравейник Акопова Евгения Хамидулина Райхана Дарья Кулакова Николай Корягин Герасимов Виктор Алексей Бондаренко Алекса Нина
Задержаны 23 человека (ОВД-Инфо)
Полиция перекрыла Мясницкую, по которой должен был идти марш. Колонна свернула и пытается идти дальше
Также задержан ресторатор Николай Борисов, передает обозреватель «МБХ медиа» Зоя Светова
И Леонида Марантиди, который работал на марше для «Медузы»
Полиция задержала главного редактора «МБХ медиа» Веронику Куцылло.
Но в голове колонны пока все спокойно, никого не задерживают
Начались задержания «пачками», сообщает корреспондент «Медузы»
Перцев и Жегулев были в обычных футболках. Пресс-карта, сообщает Перцев, им не помогла избежать задержания
Корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова сообщает, что задерживают людей в футболках «Я Иван Голунов»
Полиция забрала корреспондентов «Медуза» Илью Жегулева и Андрея Перцева
Но участники марша пытаются пройти к Петровке, 38
Очевидцы сообщают о задержанных. «ОВД-Инфо» о двоих, «МБХ медиа» о троих
На шествии начались задержания
Мясницкая перекрыта
Участники марша выдвинулись от Чистых прудов
У участников марша разные мотивы
Не тому выписали предостережение!
У памятника Грибоедову на Чистых прудах собралось уже очень много людей, сообщает корреспондент «Медузы» с места событий. Сотрудников полиции там почти нет.
Тем временем секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что ничего не знает о возможной причастности «каких-то сотрудников спецслужб» к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Но если кто-то нарушил закон, то должен понести наказание, сказал Патрушев.
Сергей Удальцов пришел на Чистые пруды, произнес речь, затем сказал, что ему по закону запрещено участвовать в подобных мероприятиях, и ушел
Маршрут марша — от Чистых прудов до Петровки, 38, — здания ГУ МВД по Москве
Акция пока не началась, но уже: — полицейские просят людей снять футболки «Я/МЫ Иван Голунов» — в «Рюмке» полиция спрашивает у людей документы, потому что там раздают футболки в поддержку Ивана Голунова.
12 июня — день России. Праздник был одной из причин, по которым мэрия не стала согласовывать акцию
Людей все больше
Галина Тимченко и Иван Колпаков тоже на Чистых прудах
Азар был одним из инициаторов марша, но вышел из состава инициаторов после того, как с мэрией не удалось договориться об обеспечении безопасности.
«Нужны системные перемены. Нужна новая Россия!», — заявляет Сергей Удальцов, чтобы «такие случаи как с Иваном Голуновым, больше не повторялись».
Журналист «Новой газеты» Илья Азар
«Собрание не согласовано с органами исполнительной власти, расходимся, не стоим, не задерживаемся, не мешаем проходу других граждан», — объявляет полиция на площади около метро.
Пришел Сергей Удальцов
Участники марша собираются у метро «Чистые пруды», откуда они планируют пройти до Петровки, 38
«Не задерживаемся, не мешаем проходу других граждан». Полицейские объявляют в мегафон у метро «Чистые пруды»
Площадь у входа в метро «Чистые пруды», где собираются участники марша
Илья Азар (в центре) он был одним из инициаторов марша
Автозаки на Чистых прудах. До запланированного начала марша остается менее получаса
Руководителя спецпроектов издания «Такие дела» Сергея Карпова на Чистых прудах задержали полицейские во время съемки, так как у него не оказалось при себе редакционного задания. Сначала его отвели в автозак, но позже отпустили.
«Они видимо проверили, что я не фейковый, и отпустили, не дожидаясь задания. Сейчас дождусь редзадание и продолжу работать», — цитирует журналиста «МБХ медиа» в онлайн-трансляции с марша.
Сейчас у метро «Чистые пруды», где собираются участники марша
Вот так мэрия обосновывала отказ обеспечить безопасность марша 12 июня
Важное от «ОВД-Инфо»
У входа в метро «Чистые пруды» с утра уже так
Маршрут марша: от метро «Чистые пруды» до здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38.
Мэрия Москвы утром 12 июня призвала граждан «не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии» (цитата по «Интерфаксу»).
Организаторы, говорится в заявлении мэрии, были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия в соответствии с действующим законодательством.
Однако так как договориться с мэрией не удалось, то инициаторы заявили, что не считают себя в праве звать кого либо на марш. «Каждый пускай решает сам», написал вечером 11 июня журналист Евгений Берг.
Сами бывшие инициаторы (они сложили с себя полномочия) подчеркнули, что выйдут на акцию.
Инициаторы марша решили не отказываться от проведения акции.
«Мы приветствуем решение МВД прекратить уголовное преследование нашего друга и коллеги Ивана Голунова и считаем основную задачу инициированного мероприятия выполненными. Однако, несмотря на освобождение Ивана, марш по-прежнему актуален — виновные не наказаны», — написали они на странице мероприятия в фейсбуке.
11 июня уголовное дело Ивана Голунова было прекращено.
Инициаторы марша пытались договориться с мэрией об обеспечении безопасности участников. Однако переговоры завершились безрезультатно.
Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков. Полиция заявила, что пакеты с наркотиками были обнаружены у Голунова в рюкзаке и при обыске в его квартире. Иван настаивал на своей невиновности, говорил о провокации и связывал произошедшее с расследованиями, которыми он занимается.
В центре Москвы 12 июня пройдет марш, участники которого потребуют наказать виновных в уголовном деле в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков, и других случаях подобного уголовного преследования.