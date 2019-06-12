Разгон марша от Чистых прудов до Петровки. Как это было

Разговор журналиста Евгения Берга с заместителем мэра Москвы по вопросам региональной безопасности Александром Горбенко. Прямо во время этого разговора Берга (он был одним из инициаторов марша, но после переговоров с мэрией публично отказался от этого статуса) задержали

Горбенко: Да.

Берг: Алло, Александр Николаевич?

Горбенко: Да-да.

Берг: Здравствуйте. Это Женя Берг, я сидел вчера с вами на встрече такой с краешку. Помните?

Горбенко: Да-да.

Берг: Вот вы вчера сказали, что все хорошо будет. Как же так? Прямо сейчас на моих глазах людей в саду Эрмитаж винтят за то, что они с мороженками стоят! На Страстном бульваре винтят, на всех бульварах. Жесткие задержания. Простых людей без плакатов, без всего. Как же так?

Горбенко: Сейчас посмотрим, чего там. Без плакатов, без ничего?

Берг: Вообще без ничего. Прямо в «Эрмитаже» сейчас. Вот сейчас меня винтят. (обращаясь к полицейскому) Слушайте, я с вице-мэром разговариваю! (обращаясь к Горбенко) Вот прямо сейчас меня винтят. Вот меня задержали. Хотя я просто стоял. Не хотите поговорить с господами полицейскими, Александр Николаевич?

(Евгения Берга увели в автозак)