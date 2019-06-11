«Пусть каждый решает сам». Инициаторы марша 12 июня рассказали о провале переговоров в мэрии Москвы

Инициаторы марша за свободу Ивана Голунова, который планировалось провести в центре Москвы, сообщили о том, что им не удалось получить согласования на мероприятия у мэрии.

«Мы приложили все усилия для того, чтобы найти компромисс и обеспечить безопасность 12 июня. Однако представители мэрии дали нам понять, что ни корректировки маршрута, ни согласования марша быть не может. В связи с этим мы слагаем с себя полномочия инициаторов этой акции и считаем невозможным призывать вас выходить на нее — поэтому каждый пускай решает сам», — написал в фейсбуке один из инициаторов, журналист Евгений Берг.

Марш в поддержку Ивана Голунова был анонсирован 10 июня. Его инициаторы предлагали нести в руках газеты со статьями о журналисте.

11 июня уголовное дело против Голунова было прекращено. С него сняли электронный браслет и отпустили из-под домашнего ареста.

Мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку Голунова на проспекте Сахарова 16 июня.