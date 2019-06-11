Иван Голунов свободен

Вечером 11 июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста. Журналиста обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Действия сотрудников полиции, задерживавших Голунова, проверит Следственный комитет.

Макс Авдеев для «Медузы»