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Иван Голунов свободен
18:09, 11 июня 2019
Источник: Meduza
Вечером 11 июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста. Журналиста обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Действия сотрудников полиции, задерживавших Голунова, проверит Следственный комитет.
Макс Авдеев для «Медузы»
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