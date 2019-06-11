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«Ваня! Ваня! Ваня! Ура!». Журналист «Медузы» Иван Голунов свободен

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11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова закрыто. Встречать Ивана у здания ГСУ МВД на Новослободской улице в Москве пришли десятки человек. Голунов поблагодарил всех за поддержку и сказал, что «компенсацией моего морального ущерба будет то, чтобы такое больше не произошло ни с кем».
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Фото в анонсе: Евгений Фельдман для «Медузы»