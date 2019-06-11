Корреспондент «Медузы» Иван Голунов выступил с первыми комментариями после освобождения из-под домашнего ареста. «Компенсацией моего морального ущерба будет то, чтобы такое больше не произошло ни с кем», — сказал журналист, добавив, что продолжит свою работу.

Иван Голунов на свободе!!! Meduza

Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста вечером 11 июня. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили.

Действия сотрудников полиции, задерживавших Голунова, проверит Следственный комитет России.

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что будет просить об увольнении начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Журналиста задерживали полицейские именно из этого округа столицы.