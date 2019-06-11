Уголовное дело Ивана Голунова закрыто. Как это произошло и что об этом говорят. Хроника

Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Полицейские, задержавшие Голунова, отстранены от работы до окончания служебной проверки. О задержании Голунова стало известно утром 7 июня. С этого момента в Москве и других городах России, а также за рубежом проходили массовые акции с требованием освободить журналиста «Медузы».