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«Это ущерб национальной безопасности страны». В Совете Федерации обсудили дело Ивана Голунова
2 минуты
12:44, 11 июня 2019
На заседании Совета Федерации 11 июня говорили о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Людмила Нарусова заявила о «постоянном вранье МВД» и предложила применить закон о защите от недостоверной информации, Алексей Пушков объявил, что доказательная база дела «вызывает вполне законные вопросы», а спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала произошедшее «очень нехорошей историей» и пообещала «дальнейшую реакцию». Общаясь с журналистами после заседания, Матвиенко
сказала
, что дело Голунова — «это либо непрофессионализм, либо головотяпство, либо провокация».
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