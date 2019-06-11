Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала уголовное дело специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.

По мнению Матвиенко, обстоятельства задержания журналиста вызывают недоверие к следственным органам. «Это либо непрофессионализм, либо головотяпство, либо провокация», — заявила она.

Матвиенко пообещала держать ситуацию с задержанием Голунова на контроле, призвав провести самое тщательное расследование по делу.

Журналиста «Медузы» задержали днем 6 июня. В отделении полиции Голунова избивали, не давали связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката. Он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. Результаты анализов, взятых у Голунова, не выявили наличия наркотиков. На изъятых при обыске в квартире журналиста наркотических средствах отпечатков его пальцев не обнаружено.

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