Адвокат Ивана Голунова: ни на одном предмете, изъятом из квартиры журналиста, не нашли его отпечатков пальцев

Ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире журналиста «Медузы» Ивана Голунова, не удалось найти его отпечатков. Об этом «МБХ медиа» рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.

ГУ МВД по Москве, в свою очередь, сообщило, что на пакетах с наркотиками, изъятых у Голунова, обнаружена ДНК нескольких человек. В ведомстве добавили, что полные результаты экспертизы будут готовы во второй половине дня 11 июня, и их сразу опубликуют.

Мы освещаем дело Ивана Голунова в телеграм-канале «Голунов» и на специальном экране. Там можно написать письмо Ивану и найти все его статьи.

Согласно официальному заявлению полиции, в квартире у Голунова был обнаружен кокаин массой более пяти граммов. Первоначально полиция также опубликовала девять фото с пакетами запрещенных веществ, утверждая, что они сделаны дома у Голунова — позже в МВД признали, что восемь из них действительно были сделаны не там и объяснили случившееся «ошибкой».

Голунов заявил, что наркотики ему подбросили и связал уголовное дело со своими журналистскими расследованиями. Первые анализы, взятые у журналиста, не выявили следов наркотиков в организме.