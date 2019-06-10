Первые анализы Ивана Голунова не выявили следов наркотиков

Первые исследования материалов, взятых у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не выявили наркотиков. Об этом со ссылкой на внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна сообщают РИА Новости.

Ранее в передаче «Вести недели» утверждалось, что, по словам Брюна, в моче Голунова наркотики не обнаружены.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, что следов наркотиков не выявили также на смывах с ладоней и . Чиков также привел фрагмент экспертизы из материалов дела, которая была выполнена в ночь на 8 июня.

Полиция задержала Ивана Голунова днем 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца.

Голунов заявил, что наркотики ему подбросили и связал уголовное дело со своими журналистскими расследованиями.