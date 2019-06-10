Журналисты Первого канала и «России 1» потребовали тщательного и справедливого расследования дела Ивана Голунова

«60 минут» / YouTube

Днем 10 июня журналисты Первого канала и «России 1» выступили с заявлениями по делу корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков и заключили под домашний арест. Ведущие программы «Время покажет» на Первом потребовали предъявить «железные доказательства» по делу Голунова или отпустить журналиста, а ведущие ток-шоу «60 минут» на «России 1» заявили, что надеются на «справедливое объективное расследование». «Медуза» публикует расшифровку заявлений журналистов с незначительной редактурой.

Россия 1

Ведущая программы «60 минут по горячим следам» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева: Громкое дело журналиста Ивана Голунова. Его задержали 6 июня по обвинению в сбыте наркотиков. В полиции утверждают, что при обыске у нашего коллеги Ивана Голунова обнаружили метилэфедрон и кокаин. Однако в субботу Никулинский суд Москвы отказался удовлетворять ходатайство следствия, прокуратуры о содержании подозреваемого в СИЗО и отправил корреспондента под домашний арест до 7 августа.

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов: Голунов заявил о своей полной невиновности, о том, что наркотики ему подбросили и дело связано с его профессиональной деятельностью как журналиста. Первые результаты тестов на наркотики в организме Голунова показали отрицательный результат. Об этом в интервью Дмитрию Киселеву заявил главный нарколог России Евгений Брюн. Дело из-за целого ряда нестыковок в уликах вызвало небывалый резонанс и находится на личном контроле советника президента Антона Кобякова.

Скабеева: Мы, в свою очередь, очень надеемся на справедливое объективное расследование. Будут новости — будем обязательно вам сообщать.

Посмотреть выступление ведущих «60 минут» можно в записи на ютьюб-канале программы.

Первый канал

Ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова: Ну а теперь мы хотим сказать то, что нас с Толей волнует как людей, как журналистов. Пожалуйста.

Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев: Смотрите, сегодня, во-первых, мы начнем не сначала, мы начнем с беспрецедентного шага отечественных журналистов — три издания вышли с одинаковой совершенно обложкой. Это впервые, это беспрецедентно. Это «Коммерсант», РБК и «Ведомости». Вышли они вот с такими передовицами, не с обложками, а с передовицами, конечно, с первой полосой — будет правильнее сказать.

Речь идет о журналисте «Медузы» Иване Голунове, который был задержан по подозрению в сбыте [наркотиков]. Его подозревают в том, что он является наркодилером, в сбыте наркотиков и так далее. Что мы хотим сказать, мы с Екатериной Владимировной. Значит, мы, конечно, категорически… Я вот не готов сказать: «Свободу Ивану Голунову!» Я не знаю, вот правда… Можете обрушить на меня всю свою ненависть и так далее.

Стриженова: Толя…

Кузичев: Я не знаю… Подожди, Катюш, это важно сказать. Я не знаю, виноват он или не виноват. Но я хочу потребовать, чтобы либо общественности — нам с вами — были предъявлены железные доказательства его вины. Тогда — ну окей. Либо чтобы этого человека, доказательств вины которого вы нам не предъявили, чтобы его отпустили.

Стриженова: Я хочу сказать, что мы требуем объяснения всего произошедшего и ждем тщательного расследования.

Кузичев: И плюс я хочу сказать, что мы… Мы часто говорим эту фразу, что, дескать, мы внимательно следим и так далее, мы держим руку на пульсе. Это не просто слова, нас действительно это волнует, нас действительно это интересует. Мы внимательно будем следить за ходом этого дела.

Посмотреть выступление ведущих программы «Время покажет» можно на сайте Первого канала.

Александр Бакланов, Виктор Давыдов