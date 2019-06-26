Активиста, задержанного на пикете в поддержку Ивана Голунова, оштрафовали на 200 тысяч рублей

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей активиста Алексея Климишина, задержанного на пикете в поддержку журналиста «Медузы» 7 июня. Карточка дела опубликована на сайте суда; первым на нее обратило внимание издание «МБХ Медиа».

Климишин признан виновным в . В постановлении суда сказано, что активист в составе группы из 80 человек участвовал в несогласованном митинге, а именно раздавал листовки с надписями «против деятельности государственной власти». Климишин и другие участники митинга мешали свободному движению пешеходов по тротуару и ограничивали вход в здание управления МВД РФ по Москве, говорится в документе.

Климишин в суде пояснил, что не участвовал в несогласованном мероприятии, а только стоял рядом, раздавая листовки с призывом прийти на митинг . Активист намерен обжаловать решение суда, пишет «ОВД-Инфо».

В связи с делом Ивана Голунова «Медуза» запустила спецпроект, посвященный сопротивлению полицейскому произволу и реформе правоохранительной системы.

7 июня у здания управления МВД России по Москве началась серия одиночных пикетов в поддержку Ивана Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков. Она продолжалась всю ночь, в ней приняли участие несколько сотен человек. В следующие дни пикеты в поддержку журналиста прошли по всей России и за рубежом.