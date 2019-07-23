«Если Собянин решит всех зарегистрировать, мы этого не допустим» Как прошла встреча Эллы Памфиловой с кандидатами в Мосгордуму

Владимир Астапкович / Sputnik / Scnapix / LETA

Председатель ЦИК Элла Памфилова 23 июля встретилась с политиками, которых окружные избиркомы отказались зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы. Многих из них не допустили до выборов, признав недействительными часть подписей в их поддержку. Встреча состоялась после одного из самых массовых протестных митингов в Москве. Вот как она прошла.

Элла Памфилова: Прочитала, что уважаемый распрекрасный Алексей Анатольевич Навальный, как и его распрекрасная воображаемая Россия будущего, продавил меня на эту встречу. Это просто смешно. Не надо присваивать себе чужие заслуги.

Коллеги, митинги здесь ни при чем. Это ваше право говорить то, что считаете нужным. Эффект митингов на решения ЦИК — ноль. Ноль! Мы не политический орган.

Это встреча ради избирателей, чтобы их не лишали прав, гарантированных Конституцией. Мы не имеем права вмешиваться, но представители ЦИК могут присутствовать на заседаниях Мосгоризбиркома.

Сергей Митрохин: Настал момент, когда вы можете вмешаться. Грубейшие нарушения во всех избиркомах. При проверке подписей делались нелепые ошибки: женщины становились мужчинами. Система сбора подписей — это фильтр, чтобы не допустить неугодных кандидатов. Зарегистрируйте всех и дайте нам возможность соревноваться друг с другом на честных выборах.

Элла Памфилова: Всех зарегистрировать нереально. Но можно тщательно индивидуально разобраться и при малейшем сомнении вынести решение в пользу кандидатов.

Дмитрий Гудков: Присоединюсь к требованию всех зарегистрировать. Наши подписи бракуют, основные причины — экспертиза графолога и проверки в МВД. Результаты таких проверок надо аннулировать. Пожелание: оппоненты вовсю агитируют, а я не могу. Можем ли мы двигаться побыстрей?

Элла Памфилова: Вы прекрасно пиаритесь. Мы не можем принимать политических решений. И человеку, который грозит митингом у мэрии, я скажу, что Собянин тоже не может. Если Собянин решит всех зарегистрировать, мы этого не допустим.

Константин Янкаускас: Спасибо Собянину, чье решение не пустить нас на выборы собрало нас всех за одним столом. Элла Александровна, нарушен принцип равенства кандидатов, и наше требование зарегистрировать всех — оно не политическое, а основано на законе. Мы были не в равных условиях.

Элла Памфилова: Кто-то из незарегистрированных кандидатов смирился. Мы работаем с жалобами тех, кто не согласен.

Илья Яшин: Процедура сбора подписей — заградительный барьер. Это спровоцировало политический кризис в городе. У людей отобрали право на выбор. И игнорировать возмущение людей неправильно.

Оппоненты ведут кампании, а мы вынуждены доказывать, что мы не верблюды, биться головой, чтобы просто быть в бюллетенях. Выход из кризиса — зарегистрировать всех. Давайте дадим избирателям разобраться, кто прав.

Анастасия Брюханова: Сейчас кандидаты вынуждены повторно собирать подписи, мучать граждан, чтобы они написали заявления. Это раздражает, потому люди и выходят на митинги.

Ирина Собянина: Безнаказанность рождает чудовище. Люди по другую сторону баррикад ни за что не отвечают. Если графолог в уголовном деле напишет липу, то он сядет, а тут — ничего не будет.

Мы все начали немного сходить с ума. Вы в курсе, что электронное голосование на выборах в Мосгордуму будет проходить на сайте мэрии? Это нарушение Конституции.

Геннадий Гудков: ЦИК — особый орган, у которого может быть своя позиция. У вас много людей, которые смотрят Кремлю в рот, но это ведет к политическому кризису не только в городе, но и стране. Пусть ЦИК проведет расследование, вызовет окружные комиссии — они дадут вам заказчиков.

Элла Памфилова: У ЦИК есть позиция, если бы не она, то во многих регионах власть не сменились бы. Мы столько разгребли. Те, кто раньше применял административный ресурс, теперь понимает, что многие вещи не пройдут. Вот и пытаются многие облегчить себе судьбу до дня голосования.

Илья Яшин: Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сидит на своем посту 25 лет. Путин столько не сидит в Кремле, сколько Горбунов.

Элла Памфилова: 26 лет.

Иван Жданов: Я скажу обидную вещь — при бывшем главе ЦИКа Владимире Чурове было такое же беззаконие, но порядка было больше. Я разговаривал с членами избиркомов, они считают, что нет никакого контроля, можно творить бардак по полной. Решения принимаются не вами, а в администрации президента. Вы хоть что-то можете?

Элла Памфилова: Ни разу не в администрации. Ситуация быстро не меняется, но она существенно меняется. Мы с вами союзники.

Любовь Соболь: Я поддерживаю требование регистрации всех кандидатов. Самое главное, что нам предъявили, — липовую экспертизу графологов. Если вы так следите за Навальным, то вы частично видели экспертизы, которые давали графологи. Подписи отклоняли по указке Собянина, признавая браком даже пустые строки в подписных листах. Доверяете ли вы экспертизе графологов?

Элла Памфилова: Я бы перестала уважать себя, если бы сделала заявление, что доверяю или не доверяю. При всем уважении, Любовь, это несерьезно.

У нас одно расхождение: я предлагаю разобраться с каждым из вас по существу проблем, тщательно и с привлечением экспертов. А вы предлагаете всех зарегистрировать.

Любовь Соболь: Мы призываем вас не к комфорту, а к законности. Если избирком не доказал, что подпись недействительна, значит, подпись действительна.

Элла Памфилова: Согласна. Будем рекомендовать Мосгоризбиркому нещадно увольнять членов комиссий, если выявим нарушения.

Иван Жданов: Элла Александровна, приходите в субботу к мэрии, чтобы объяснить людям.

Элла Памфилова: Я не приду, это незаконное мероприятие. Но сделаю так, чтобы восстановить ваши права, чтобы вы не потеряли время.

Тимур Абушаев: Суд по иску кандидата ЛДПР снял меня с выборов из-за того, что в документах . Я вынужден обвинить и кандидата ЛДПР, и окружную комиссию: вы все — одна банда, извините, пожалуйста. Бандитски зачистили третий округ от оппозиции.

Элла Памфилова: Скажу по митингу: я не против, люди должны выходить. Если они не будут выходить, это будет застой. Я уважаю это право, но я против шантажа, когда грозят и давят.

Кирилл Гончаров: Мы не можем тратить время избирательной кампании на то, чтобы доказать, что мы есть.

Юлия Галямина: Есть презумпция невиновности кандидата. Это не мы должны за руку приводить людей, чтобы подтвердить подпись, а избирком — за руку приводить тех, кто скажет, что они не подписывали.

Элла Памфилова: У нас горящий вопрос — чтобы, если есть возможность, восстановить кандидатов в качестве кандидатов. И сейчас мы на этом сосредоточимся.

Олег Мусатов: Я наступил на те грабли, на которые никто не наступил. У меня в список сборщиков попал член территориальной избирательной комиссии.

Элла Памфилова: Кого-то я очень люблю, кого-то не очень люблю, независимо от этого, будь я москвичкой, за всех бы подписалась.

Из зала: И подпись признали бы недействительной.

Сергей Митрохин: Большая просьба — устраните несправедливость. Самым справедливым будет зарегистрировать всех, по возможности, всех.

Элла Памфилова: Это нереально. Не могу обещать. Вне зависимости от своих симпатий мы обеспечим доброжелательное отношение. Мои люди будут работать день и ночь, чтобы с вами разобраться.

Любовь Соболь: В субботу на акции протеста Яшин и Жданов будут арестованы, хотя мы имеем право на встречу с избирателями.

Элла Памфилова: Не подставляйтесь.

Полностью встречу Эллы Памфиловой и кандидатов можно посмотреть в записи «Навальный LIVE».

Записал Александр Бакланов