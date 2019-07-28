Алексея Навального госпитализировали из спецприемника

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывавший административный арест в спецприемнике, госпитализирован утром 28 июля в московскую клиническую больницу № 64. Об этом корреспонденту «Медузы» сообщили в медучреждении.

В настоящее время Навальный находится в терапевтическом отделении. Причины госпитализации медики уточнить отказались.

Ранее телеграм-канал 112 сообщил, что у политика «сильнейшая аллергия».

24 июля Алексея Навального арестовали на 30 суток. Симоновский суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Поводом стало его выступление на митинге 20 июля, на котором он предложил устроить акцию у мэрии Москвы с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, а также его пост в фейсбуке — с призывом прочесть заявление кандидатов на ту же тему.