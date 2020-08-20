Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска Анатолий Калиниченко, куда 20 августа был доставлен Алексей Навальный, рассказал о состоянии здоровья политика.

«Врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни» Meduza

«Состояние пациента стабильное, продолжается интенсивная терапия. Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается лечение, слава богу, у нас есть специализированный центр для лечения таких пациентов. Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни», — сообщил он журналистам.

При этом Калиниченко отказался сообщить диагноз или результаты анализов Навального.

Алексея Навального срочно госпитализировали после того, как ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер сделал экстренную посадку в Омске.

Как рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, перед вылетом в аэропорту Навальный выпил чай в кофейне, в который ему могли что-то подмешать. Вскоре после вылета политик потерял сознание. Сейчас он в реанимации в состоянии искусственной комы подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое.