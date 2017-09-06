На Алексея Навального напали с сардельками

Политик Алексей Навальный рассказал, что в московском аэропорту на него напали «трое чертей», которые набросили ему на плечи связку сарделек. Перед этим внимание Навального отвлекла девушка, которая попросила сделать с ним фотографию.

Навальный не пишет, сказали ли ему что-нибудь нападавшие. С чем была связана их акция, неизвестно. Находившиеся рядом полицейские, по словам Навального, просто улыбнулись.

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков предположил, что акция связана с оглашенными 5 сентября материалами по уголовному делу против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Из опубликованных расшифровок переговоров стало известно, что взятку Улюкаеву передали под видом корзины с колбасой. Как пишут «Ведомости», это традиционный подарок, который друзьям вручает глава «Роснефти» Игорь Сечин.