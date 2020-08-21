В Москве на акции в поддержку Навального задержали актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову. Вилкова беременна, но ее все равно доставили в ОВД

В Москве актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову задержали на акции в поддержку политика Алексея Навального, сообщает «Медиазона».

Троянова и Вилкова вышли на Красную площадь с плакатом «Путин, отпусти Навального».

Муж Трояновой, режиссер Василий Сигарев сообщил, что актрис доставили в ОВД «Китай-город». Сигарев отметил, что Вилкова беременна, и у нее «отошли воды, видимо, по дороге в ОВД».

Обновлено. В ОВД Китай-город «Интерфаксу» сообщили, что Вилкову увезли в больницу на скорой.

Алексей Навальный с 20 августа находится в реанимации в омской больнице: ему стало плохо во время рейса Томск — Москва, и лайнер экстренно посадили в Омске. Политик в коме.

Семья Навального хотела бы увезти его на лечение в Германию, но главный врач омской больницы не разрешил это делать, так как политик, по словам медиков, в нестабильном состоянии и перевозить его нельзя. Жена Навального Юлия 21 августа отправила обращение к президенту РФ Владимиру Путину с требованием разрешить его транспортировку в немецкую клинику.