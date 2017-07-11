Суд отказался рассматривать просьбу ФСИН посадить Навального. ФСИН утверждает, что вообще не обращалась в суд

В свою очередь, РИА Новости сообщает со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что ФСИН вообще не обращалась в суд с просьбой назначить Навальному реальный срок лишения свободы.

Пресс-секретарь суда Виктор Васильев сообщил агентству «Интерфакс» , что заявление не стали рассматривать, поскольку оно не было подписано.

Симоновский суд Москвы вернул Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявление, в котором служба просила заменить Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Алексей Навальный в 2014 году был приговорен к 3,5 годам условно по обвинению в хищениях у компании «Ив Роше». Его брат Олег получил реальный срок лишения свободы.

В 2013 году Алексея Навального приговорили к пяти годам условного срока по делу «Кировлеса». Навальный успешно опротестовал приговор в Европейском суде по правам человека, но суд в Кирове по итогам повторного рассмотрения дела вновь дал политику пять лет условно.