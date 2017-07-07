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План «Навальный»: как полиция борется с оппозиционными штабами по всей стране. Карта
Meduza
14:06, 7 июля 2017
7 июля оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после ареста. За два дня до этого по всей России начались обыски в его штабах. Для «следственных мероприятий» используют разные предлоги — от жалоб на клеветнические материалы до уголовных дел о самоуправстве. Но результат всегда один — из штаба забирают агитационную продукцию. Если материалы отправляют по почте, их перехватывают в службе доставки. «Медуза» составила подробную карту спецоперации против Навального (с 4 по 7 июля).
Условные обозначения: красным обозначены обыски, конверты — перехват агитационных материалов в службе доставки, синие маркеры — нападения ультраконсервативных активистов.
Что происходит в штабах Навального
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