План «Навальный»: как полиция борется с оппозиционными штабами по всей стране. Карта

7 июля оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после ареста. За два дня до этого по всей России начались обыски в его штабах. Для «следственных мероприятий» используют разные предлоги — от жалоб на клеветнические материалы до уголовных дел о самоуправстве. Но результат всегда один — из штаба забирают агитационную продукцию. Если материалы отправляют по почте, их перехватывают в службе доставки. «Медуза» составила подробную карту спецоперации против Навального (с 4 по 7 июля).