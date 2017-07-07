Полицейские избили волонтера московского штаба Навального. У него сотрясение мозга, его судят за неповиновение сотрудникам полиции
В нескольких городах России — Новосибирске, Орле, Вологде, Астрахани, Москве и других — в штабах Алексея Навального прошли обыски. Московский штаб после обыска лишился своего помещения, а дежуривший там волонтер Александр Туровский после избиения полицейскими получил сотрясения мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мало того его еще будут судить за неповиновение сотрудникам полиции. «Медуза» рассказывает, что происходило с Туровским.
В ночь на 6 июля сотрудники полиции ворвались в московский штаб президентской кампании Алексея Навального. Там находился только дежурный волонтер Александр Туровский. Его задержали; в здании сменили замки.
Объяснения полицейских, зачем они туда пришли, разнятся. Заместитель начальника уголовного розыска отдела МВД по району Замоскворечье Евгений Тихомиров утверждает, что это были следственные действия по делу о самоуправстве (статья 330 УК РФ): якобы компания, арендовавшая помещение, не имела права сдавать его в субаренду Навальному. Тихомиров говорил, что к штабу никаких претензий нет.
При этом, по версии командира отделения ОМОНа Михаила Глуховского, его подразделение оказывало силовую поддержку сотрудникам Центра по борьбе с экстремизмом, который не занимается делами о самоуправстве. Центр «Э» работает с оппозиционными активистами.
Волонтер штаба Александр Туровский был избит сотрудниками полиции. Как рассказали его соратники, дежурный не успел понять, что происходит. Он начал снимать на видео ворвавшихся в темноте людей, но его сразу же стали избивать. В рапорте омоновца Михаила Глуховского говорится, что он применил «боевые приемы самбо», поскольку Туровский не показал паспорт и мешал проведению следственных действий.
Помогите опознать эту сволочь.— Виталий Серуканов (@serukanov_v) July 6, 2017
Это он первый напал на сотрудника в штабе, после чего, того избила и задержала группа в масках. pic.twitter.com/DdiGlNrnyj
В объяснениях Глуховского и другого омоновца Зайцева говорится, что когда они ворвались в здание, сотрудник Центра «Э» сказал: «Лежать, полиция», но стоявший у своей кровати Туровский вместо этого сел на нее и «начал просовывать обе руки под одеяло». За это к нему «применили физическую силу». После этого полицейские потребовали предъявить документы или показать, где они находятся, но Туровский промолчал. Затем Туровского доставили в ОВД «Замоскворечье».
Объяснения полицейских противоречат друг другу. Если неповиновением их требованию считать отказ предъявить паспорт (а именно об этом говорится в рапорте Глуховского), то выходит, что Туровского избили только за то, что он не показал документ. Если опираться на другое объяснение, то Туровского избили за то, что он отказался лечь по требованию сотрудника Центра «Э».
Нашего сотрудника избили. Гематомы на лице. Били при задержании сотрудники в масках. Сейчас ещё и 19.3 вменяют. Замоскворецкий суд. pic.twitter.com/toFHu2jFon— Виталий Серуканов (@serukanov_v) July 6, 2017
Позднее 7 июля пресс-служба Росгвардии заявила, что Туровский оказывал сопротивление. То есть сначала речь шла только об отказе показать паспорт, потом появился эпизод с тем, что активист не лег по приказу сотрудника Центра «Э», а потом выяснилось, что он оказал сопротивление.
Александр Туровский получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Такой диагноз ему поставили в Институте имени Склифософского. Туда активиста доставили 6 июля из Замоскворецкого суда, где его собирались судить за неповиновение сотрудникам полиции.
Сашу повезли в операционную, делать срочную пункцию головного мозга.— Виталий Серуканов (@serukanov_v) July 6, 2017
Юрист @anna_barva отбила телефон, его снова пыталась отобрать полиция. pic.twitter.com/GKi74LRK2X
Медики решили оставить его на ночь. По словам Туровского, всю ночь с ним в палате находились сотрудники полиции, которые не давали ему спать (врачи это опровергают). Кроме того, вечером 6 июля в больницу приезжали некие люди в штатском под охраной омоновцев.
В больнице. Везут на обследование pic.twitter.com/96F7uAVACc— Nikolay Kasyan (@nik_kassian) July 6, 2017
Туровский предполагает, что утром 7 июля его выписали под давлением полицейских — он чувствовал, что врачи хотят от него избавиться. Как рассказал активист, если 6 июля томография «выявила какие-то проблемы», то 7 июля после повторного обследования ему сказали, что все «удовлетворительно».
Александра Туровского будут судить за неповиновение полицейским. Утром 7 июля его отвезли обратно в ОВД «Замоскворечье», а затем доставили в Замоскворецкий суд.
Туровский в замоскворецком суде. Плохо выглядит, очень бледен. Жалуется на головные боли. Нужна новая госпитализация. pic.twitter.com/3W4TL6sYAx— Виталий Серуканов (@serukanov_v) July 7, 2017