Полицейские избили волонтера московского штаба Навального. У него сотрясение мозга, его судят за неповиновение сотрудникам полиции

В нескольких городах России — Новосибирске, Орле, Вологде, Астрахани, Москве и других — в штабах Алексея Навального прошли обыски . Московский штаб после обыска лишился своего помещения, а дежуривший там волонтер Александр Туровский после избиения полицейскими получил сотрясения мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мало того его еще будут судить за неповиновение сотрудникам полиции. «Медуза» рассказывает, что происходило с Туровским.

В ночь на 6 июля сотрудники полиции ворвались в московский штаб президентской кампании Алексея Навального. Там находился только дежурный волонтер Александр Туровский. Его задержали; в здании сменили замки.

Объяснения полицейских, зачем они туда пришли, разнятся. Заместитель начальника уголовного розыска отдела МВД по району Замоскворечье Евгений Тихомиров утверждает, что это были следственные действия по делу о самоуправстве (статья 330 УК РФ): якобы компания, арендовавшая помещение, не имела права сдавать его в субаренду Навальному. Тихомиров говорил, что к штабу никаких претензий нет.

При этом, по версии командира отделения ОМОНа Михаила Глуховского, его подразделение оказывало силовую поддержку сотрудникам Центра по борьбе с экстремизмом, который не занимается делами о самоуправстве. Центр «Э» работает с оппозиционными активистами.

Волонтер штаба Александр Туровский был избит сотрудниками полиции. Как рассказали его соратники, дежурный не успел понять, что происходит. Он начал снимать на видео ворвавшихся в темноте людей, но его сразу же стали избивать. В рапорте омоновца Михаила Глуховского говорится, что он применил «боевые приемы самбо», поскольку Туровский не показал паспорт и мешал проведению следственных действий.

Помогите опознать эту сволочь.

Это он первый напал на сотрудника в штабе, после чего, того избила и задержала группа в масках. pic.twitter.com/DdiGlNrnyj — Виталий Серуканов (@serukanov_v) July 6, 2017

В объяснениях Глуховского и другого омоновца Зайцева говорится, что когда они ворвались в здание, сотрудник Центра «Э» сказал: «Лежать, полиция», но стоявший у своей кровати Туровский вместо этого сел на нее и «начал просовывать обе руки под одеяло». За это к нему «применили физическую силу». После этого полицейские потребовали предъявить документы или показать, где они находятся, но Туровский промолчал. Затем Туровского доставили в ОВД «Замоскворечье».

Объяснения полицейских противоречат друг другу. Если неповиновением их требованию считать отказ предъявить паспорт (а именно об этом говорится в рапорте Глуховского), то выходит, что Туровского избили только за то, что . Если опираться на другое объяснение, то Туровского избили за то, что он отказался лечь по требованию сотрудника Центра «Э».

Нашего сотрудника избили. Гематомы на лице. Били при задержании сотрудники в масках. Сейчас ещё и 19.3 вменяют. Замоскворецкий суд. pic.twitter.com/toFHu2jFon — Виталий Серуканов (@serukanov_v) July 6, 2017

Позднее 7 июля пресс-служба Росгвардии заявила, что Туровский оказывал сопротивление. То есть сначала речь шла только об отказе показать паспорт, потом появился эпизод с тем, что активист не лег по приказу сотрудника Центра «Э», а потом выяснилось, что он оказал сопротивление.

Александр Туровский получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Такой диагноз ему поставили в Институте имени Склифософского. Туда активиста доставили 6 июля из Замоскворецкого суда, где его собирались судить за неповиновение сотрудникам полиции.

Сашу повезли в операционную, делать срочную пункцию головного мозга.

Юрист @anna_barva отбила телефон, его снова пыталась отобрать полиция. pic.twitter.com/GKi74LRK2X — Виталий Серуканов (@serukanov_v) July 6, 2017

Медики решили оставить его на ночь. По словам Туровского, всю ночь с ним в палате находились сотрудники полиции, которые не давали ему спать (врачи это опровергают). Кроме того, вечером 6 июля в больницу приезжали некие люди в штатском под охраной омоновцев.

В больнице. Везут на обследование pic.twitter.com/96F7uAVACc — Nikolay Kasyan (@nik_kassian) July 6, 2017

Туровский предполагает, что утром 7 июля его выписали под давлением полицейских — он чувствовал, что врачи хотят от него избавиться. Как рассказал активист, если 6 июля томография «выявила какие-то проблемы», то 7 июля после повторного обследования ему сказали, что все «удовлетворительно».

Александра Туровского будут судить за неповиновение полицейским. Утром 7 июля его отвезли обратно в ОВД «Замоскворечье», а затем доставили в Замоскворецкий суд.