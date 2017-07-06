Обыски в штабах Алексея Навального. Хроника Что происходит со сторонниками оппозиционного политика по всей России

«Медиазона» со ссылкой на главу московского штаба Навального Николая Ляскина передает, что их сторонники подали в полицию заявление о пропаже одного из активистов. Он дежурил в штабе, его местонахождение неизвестно. Телефон работает, но активист на него не отвечает.