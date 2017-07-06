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Обыски в штабах Алексея Навального. Хроника Что происходит со сторонниками оппозиционного политика по всей России

Прямой эфир
Обновлено: 11:43, 6 июля 2017

Что случилось: Обыски в штабах Навального, нападения на них

Где: Москва, Вологда, Новосибирск, Краснодар, Орел

Почему проходят обыски: в Москве возбуждено дело о самоуправстве (якобы нарушен договор об аренде), в Вологде заподозрили, что хранятся материалы, содержащие «клевету в отношении представителей органов власти»

    • Вологодский штаб тоже обыскивают. Оттуда ведут прямую трансляцию. Сотрудники полиции описывают каждую листовку и наклейку.

    Волонтера штаба, который дежурил там всю ночь, задержали и везут в суд. В чем его обвиняют, непонятно. Ранее сотрудники штаба не могли с ним связаться.

    Сам штаб пытается продолжать работу. Напомним, что завтра Навальный должен выйти из спецприемника после 25 суток ареста, а на выходные запланированы агитационные субботники.

    К штабу в Москве пришел представитель собственника. Он объясняет, что собственник договорился с арендатором, запретив сдавать помещения в субаренду. Поэтому собственник здания подал заявление о самоуправстве. Штаб Навального как раз в одном из таких помещений в субаренде.

    Сотрудники штаба Навального, в который их пока не пускают, сделали импровизированный штаб на улице в арке. В частности, распределяют станции метро, у которых будут агитировать 8–9 июля.

    Саша Сулим / «Медуза»

    Леонид Волков говорит, что грузы для региональных штабов просто не выдают.

    Вот как выглядит ситуация у московского штаба

    Леонид Волков подсчитывает убытки: по его оценкам, следователи забрали со склада штаба агитационных материалов на сотни тысяч рублей.

    Федеральный склад ограбили полностью: в 8 утра СК приехал и все вывез. Помимо 205 тысяч газет и листовок, там браслеты, ...

    Опубликовано Леонидом Волковым 6 июля 2017 г.

    К московскому штабу Навального приехал Леонид Волков, передает корреспондент «Медузы» с места событий.

    «Медиазона» со ссылкой на главу московского штаба Навального Николая Ляскина передает, что их сторонники подали в полицию заявление о пропаже одного из активистов. Он дежурил в штабе, его местонахождение неизвестно. Телефон работает, но активист на него не отвечает.

    Перед штабом Навального в Москве раздают (оставшиеся) листовки

    Саша Сулим / «Медуза»

    8-9 июля сторонники Навального хотели (и по-прежнему хотят) провести акции силами 58 штабов по всей России. Акция называется «Большой субботник», на ней планировалось раздавать газеты и листовки.

    Самая полная информация об обысках в Орле, которые состоялись вчера вечером:

    По словам корреспондента «Медузы», адвокат пришел в ОВД Центрального округа Москвы и попросил пояснений о том, что случилось. Ему сказали писать заявление, никакой информации устно не сообщили.

    Обыски в складе в Москве проводил СК

    И еще один наш текст. Объясняем с точки зрения законодательства — что не так с тем, что полиция обыскивает штабы Навального.

    Вот как крушили штабы Навального в последние дни: обыски, информации о бомбе, блокировка дверей, обвинения в «незаконной агитации».

    Сейчас у штаба Навального:

    Саша Сулим / «Медуза»

    Вот как выглядит московский штаб Навального после прихода полиции.

    Подробнее про «самоуправство» в нашей новости.

    А вот что происходит в Новосибирске: изъяли сто тысяч газет и приборы для поиска прослушки.

    «Медиазона» утверждает, что все, кто был в штабе в Москве, задержаны.

    «Интерфакс» сообщает, что полиция в Москве возбудила дело по статье 330 УК (самоуправство). Им пожаловался собственник помещения, которое занимает штаб Навального.

    В Москве полиция по двум «навальновским» адресам

    Сводка к 13.00 от Леонида Волкова:

    Сводка. Борьба с нашей первой газетой, состояние дел на 13.00, четверг, 6 июля. 1. Московский штаб: силовики вошли в...

    Опубликовано Леонидом Волковым 6 июля 2017 г.