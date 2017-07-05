В России силовики и прокремлевские активисты опять крушат избирательные штабы Алексея Навального. Главное

Днем в среду, 5 июля, полиция заявила, что в здании новосибирского штаба Алексея Навального заложена бомба, выломала дверь в офис и задержала троих человек; двое из них — волонтеры, работающие на политика. В тот же день рано утром полицейские пытались проникнуть в помещение, куда привезли большой тираж агитационных материалов в поддержку Навального, и забрали часть газет. Накануне, 4 июля, на штаб Навального напали в Краснодаре; в других российских городах сторонникам политика запрещают проводить любые агитационные акции. «Медуза» рассказывает об очередном обострении ситуации вокруг штабов Навального.

В федеральном штабе Алексея Навального говорят, что «обострение» вокруг штабов политика продолжается уже как минимум три недели. «Ни дня не проходит без того, чтобы у нас [в разных городах] кого-то не побили, не атаковали, что-то не поломали», — заявил «Медузе» руководитель штаба Навального Леонид Волков.

Например, только 26 июня координатору ростовского штаба Навального разрисовали автомобиль и прокололи колеса, а офис в Барнауле пытались поджечь. Сам Волков возросшую активность вокруг штабов связывает с заявлением главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая сообщила, что выдвижение Навального в президенты России возможно, только если «вдруг произойдет какое-то чудо» (о своих президентских амбициях основатель Фонда борьбы с коррупцией объявил в декабре 2016 года). «Ее слова о том, что у Навального нет шансов зарегистрироваться на выборах, были использованы как спусковой крючок для новой централизованной кампании», — сказал Волков «Медузе».

Нас снова навестили «Отряды Путина», подсчитываем ущерб, разговариваем с полицией. pic.twitter.com/etCCwXgUYU — Штаб АН в Краснодаре (@teamnavalny_krd) July 4, 2017

В Новосибирске рано утром 5 июля полиция пришла в штаб — искали «незаконные агитационные материалы». По словам Волкова, помещение штаба попытались взломать отмычками. «Они рассчитывали, что в штабе никого не будет, но мы, предвидя ситуацию, оставили дежурных. Свой приезд они объяснили заявлением о незаконной агитации, говорили, что вызовут следственную группу, угрожали арестом — но и спустя 12 часов никакой следственной группы, никакого постановления с разрешением войти в помещение у них не появилось», — рассказал он.

Во второй половине дня полицейские объявили, что здание заминировано, выломали дверь в офис, задержали троих человек (двух волонтеров и одного сторонника Навального), после чего, по утверждениям активистов, начали заносить в штаб черные пластиковые мешки с неизвестным содержимым. Спустя несколько часов новосибирское издание «Тайга.инфо» сообщило, что координатору новосибирского штаба Сергею Бойко полицейские заявили, что в штабе проводится обыск; документы они не предъявили.

Волонтерам удалось почти полностью сохранить 250-тысячный тираж газеты — они пачками передали печатные материалы через окна и перевезли на автомобилях в другие точки. «Им [полицейским] досталось около семи тысяч газет, они остановили машину одного волонтера, из-за невключенного поворотника составили административный протокол. А потом открыли багажник и просто украли газеты», — рассказал Волков. Пачки с газетами были замаскированы под старые агитационные материалы «Единой России» — это сделали сотрудники типографии; однако маневр с «куклами» не помог активистам скрыть, для чего были напечатаны газеты.

Начальник отделения организации взаимодействия со СМИ управления МВД по Новосибирской области Антон Сурнин заявил «Медузе», что действия своих коллег «комментировать не готов». Полицейские продолжали находиться в штабе до позднего вечера.

В Краснодаре люди, называющие себя «Отрядами Путина», нападают на штаб Навального уже в девятый раз за последние несколько недель. 4 июля порядка 20 человек вошли в здание штаба, где перевернули мебель, разорвали плакаты и другие агитационные материалы (по словам представителей Навального, ущерб составил несколько десятков тысяч рублей), а также расклеили портреты президента Владимира Путина. В частности, они кричали: «Не будет сепаратистов, экстремистов на Кубани!» и «Наш Путин!» «Это движение [„Отряды Путина“] — их местная специфика, что, конечно, не исключает того, что они пользуются покровительством региональных властей», — комментирует Волков.

В Краснодаре напали на штаб Навального Meduza

В других городах штабы Навального пытаются заподозрить в «незаконной агитации». Ссылаясь на это, штабам Навального практически по всей России местные власти сейчас отказывают в согласовании пикетов и других агитационных мероприятий, а также указывают на незаконность распространения листовок и установки на улицах кубов. «Статья 5.10 КоАП [проведение предвыборной агитации вне агитационного периода] применяется только тогда, когда выборы уже назначены, а агитационный период еще не начался, — настаивает Волков. — Она может применяться только в промежутке с момента объявления даты выборов до начала агитационного периода. Сама Памфилова говорила, что, пока выборы не назначены, законодательство о выборах, в том числе об агитации, неприменимо».

Волонтеры с заднего входа перегружают газеты с окруженного полицией штаба Навального pic.twitter.com/7bvrtCcWQF — Сергей Бойко (@_sergey_boyko) July 5, 2017

Алексей Навальный с 12 июня отбывает арест в спецприемнике — за нарушение правил проведения уличной акции и сопротивление полиции. 29 июня ФСИН вынесла ему предупреждение о том, что условный срок по двум его уголовным делам — «Кировлеса» и «Ив Роше» — может быть заменен на реальный. По словам Волкова, это происходит всякий раз, когда Навального задерживают за административное правонарушение, однако в штабе «не относятся к подобным предупреждениям как к чему-то обыденному».

Срок административного ареста Навального истекает в пятницу, 7 июля. По словам представителей политика, команда политика объявила 8 и 9 июля «агитационным субботником» во всех городах, где уже есть штабы: по случаю выхода оппозиционера на свободу активисты будут распространять листовки и газеты.