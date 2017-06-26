Координатору ростовского штаба Навального разрисовали автомобиль и проткнули ему шины
Автомобиль координатора ростовского штаба Алексея Навального Елены Куликовой разрисовали краской и проткнули ему все четыре шины. Об этом рассказали в сообществе «Команда Навального».
Елена Куликова утверждает, что адрес съемной квартиры, где она живет, знает только она сама, хозяйка и полицейские. Поэтому Куликова полагает, что к нападению на автомобиль причастна полиция.
В Барнауле 26 июня на координатора штаба Навального напали с ножом, когда он шел подавать уведомление о проведении акции. Офис штаба пытались поджечь. Ранее штабы и активисты уже подвергались нападениям: кому-то повредили машину, кому-то залили монтажной пеной дверь. Самого Навального, который собирается баллотироваться в президенты России, несколько раз обливали зеленкой.