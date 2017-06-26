Координатору ростовского штаба Навального разрисовали автомобиль и проткнули ему шины

Автомобиль координатора ростовского штаба Алексея Навального Елены Куликовой разрисовали краской и проткнули ему все четыре шины. Об этом рассказали в сообществе «Команда Навального».

Елена Куликова утверждает, что адрес съемной квартиры, где она живет, знает только она сама, хозяйка и полицейские. Поэтому Куликова полагает, что к нападению на автомобиль причастна полиция.