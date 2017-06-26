На координатора штаба Навального в Барнауле напали с ножом. Офис штаба пытались поджечь

На координатора штаба Алексея Навального в Барнауле Артема Косарецкого утром в понедельник, 26 июня, напали двое мужчин, когда он шел в городскую администрацию подавать заявление о проведении акции.

По словам Косарецкого, один из нападавших ударил его ножом по локтевому сгибу руки. Рану ему зашили, госпитализации не потребовалось. Нападавшие задержаны. В паблике сторонников Навального в Барнауле сообщается, что охрана администрации города, увидев рану Косарецкого, предположила, что он сам себя расцарапал или его укусил комар.

В ночь на 26 июня помещение штаба Навального в Барнауле пытались поджечь, утверждается в паблике барнаульских сторонников оппозиционера. На фотографиях видно, что окно в доме обгорело: в штабе Навального предполагают, что злоумышленники хотели залить бензин в помещение штаба, но по какой-то причине он не воспламенился внутри здания, и было лишь повреждено окно с наружней стороны.