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Полиция выломала дверь в штаб Навального в Новосибирске. Три человека задержаны

Meduza
13:26, 5 июля 2017
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Сотрудники правоохранительных органов, блокировавшие ранним утром в среду штаб Навального в Новосибирске, задержали трех человек.

Как сообщил координатор штаба Сергей Бойко, двое из задержанных — волонтеры.

3 задержанных. Два волонтера, бывших внутри, и парень, который просил вывести жителей из "замирированного" здания.

Опубликовано Сергеем Бойко 5 июля 2017 г.

Бойко также подтвердил, что полицейские вошли внутрь помещения, где расположен штаб. По словам координатора, к крыльцу подогнали автобус, из которого «в штаб заносили большие черные пластиковые мешки неизвестно с чем».

Как сообщил руководитель местного отделения «Партии прогресса» Андрей Гладченко, сотрудники полиции выломали дверь в помещение, где находится штаб.

Ранее сотрудники полиции заявили, что получили анонимный звонок о заложенной бомбе, потребовав под этим предлогом от волонтеров покинуть штаб, сообщил Гладченко «Тайга.инфо».

Утром 5 июля сотрудники правоохранительных органов блокировали штаб Алексея Навального в Новосибирске из-за подозрений в незаконной агитации. Накануне в штаб из типографии доставили тираж газеты в поддержку Навального. Часть тиража была изъята.
Начальник предвыборного штаба Навального Леонид Волков опубликовал в своем твитере копию обращения в полицию о незаконной агитации. Заявителю не понравилась листовка, агитирующая за Навального, которую ему выдали 25 июня, 4 июля по приглашению волонтеров он посетил штаб, где увидел такие же агитационные материалы.
По мнению заявителя, агитация вне агитационного периода незаконна. Волков напоминает, что в РФ до назначения даты проведения выборов (в данном случае президентских) не предусмотрено никаких запретов на агитацию.
Алексей Навальный открывает штабы по всей России в рамках программы по выдвижению в президенты России. ЦИК при этом считает, что у Навального нет права баллотироваться в президенты из-за условной судимости по тяжкой статье.

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