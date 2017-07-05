Полиция выломала дверь в штаб Навального в Новосибирске. Три человека задержаны

Сотрудники правоохранительных органов, блокировавшие ранним утром в среду штаб Навального в Новосибирске, задержали трех человек.

Как сообщил координатор штаба Сергей Бойко, двое из задержанных — волонтеры.

3 задержанных. Два волонтера, бывших внутри, и парень, который просил вывести жителей из "замирированного" здания. Опубликовано Сергеем Бойко 5 июля 2017 г.

Бойко также подтвердил, что полицейские вошли внутрь помещения, где расположен штаб. По словам координатора, к крыльцу подогнали автобус, из которого «в штаб заносили большие черные пластиковые мешки неизвестно с чем».

Как сообщил руководитель местного отделения «Партии прогресса» Андрей Гладченко, сотрудники полиции выломали дверь в помещение, где находится штаб.

Под видом "бомбы" волонтёров отжали от штаба, выломали дверь. pic.twitter.com/hcuvu0YVOM — Андрей Гладченко (@A_Gladchenko) July 5, 2017

Ранее сотрудники полиции заявили, что получили анонимный звонок о заложенной бомбе, потребовав под этим предлогом от волонтеров покинуть штаб, сообщил Гладченко «Тайга.инфо».