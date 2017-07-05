Полиция заблокировала штаб Навального в Новосибирске

Сотрудники полиции ранним утром 5 июля заблокировали штаб Алексея Навального в Новосибирске из-за подозрений в незаконной агитации.

Пытаются изьять газеты Навального. Штаб окружен. Машины блокированы pic.twitter.com/LN28ajYTmx — Сергей Бойко (@_sergey_boyko) July 5, 2017

Как сообщил «Радио Свобода» координатор штаба Сергей Бойко, накануне вечером сотрудники штаба получили из типографии агитационные материалы за Навального — около 250 тысяч газет, а также баннеры с требованием отставки губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.

Тираж наших прекрасных газет приехал в новосибирский штаб из типографии вечером.

Сейчас в Нске 5.30 утра, его пытаются изъять (=украсть) pic.twitter.com/ksLIIk1a72 — Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 4, 2017

Агитационные материалы предполагалось начать распространять с утра, в том числе отправив в регионы, поэтому волонтеры остались в штабе на ночь.

Рано утром, когда они начали вывозить газеты, к дому подъехали четыре экипажа ДПС, которые заблокировали выезд, а сотрудники полиции стали изымать газеты.

Пытаемся спасти остатки тиража. Спасибо огромное откликнувшимся волонтёрам. pic.twitter.com/9zBMP2VFP5 — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) July 5, 2017

«РБК-Новосибирск» уточняет, что агитационные материалы за Навального были «замаскированы» по инициативе типографии — сверху и снизу каждой пачки лежали газеты «Единой России» за 2015–2016 годы.

Часть тиража волонтерам штаба удалось эвакуировать через окна. Около двух тысяч газет, по данным «Коммерсант-Сибирь», были изъяты.

Сообщается, что операции в штабе Навального в Новосибирске принимают участие, в числе прочих, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом.

По словам координатора штаба, никаких бумаг о правонарушении сотрудники полиции не предъявили, сообщив лишь, что получили сигнал о незаконной агитации.