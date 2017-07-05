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Полиция заблокировала штаб Навального в Новосибирске

Радио Свобода
07:06, 5 июля 2017
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Сотрудники полиции ранним утром 5 июля заблокировали штаб Алексея Навального в Новосибирске из-за подозрений в незаконной агитации.

Как сообщил «Радио Свобода» координатор штаба Сергей Бойко, накануне вечером сотрудники штаба получили из типографии агитационные материалы за Навального — около 250 тысяч газет, а также баннеры с требованием отставки губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. 

Агитационные материалы предполагалось начать распространять с утра, в том числе отправив в регионы, поэтому волонтеры остались в штабе на ночь.

Рано утром, когда они начали вывозить газеты, к дому подъехали четыре экипажа ДПС, которые заблокировали выезд, а сотрудники полиции стали изымать газеты.

«РБК-Новосибирск» уточняет, что агитационные материалы за Навального были «замаскированы» по инициативе типографии — сверху и снизу каждой пачки лежали газеты «Единой России» за 2015–2016 годы.

Часть тиража волонтерам штаба удалось эвакуировать через окна. Около двух тысяч газет, по данным «Коммерсант-Сибирь», были изъяты.

Сообщается, что операции в штабе Навального в Новосибирске принимают участие, в числе прочих, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом.

По словам координатора штаба, никаких бумаг о правонарушении сотрудники полиции не предъявили, сообщив лишь, что получили сигнал о незаконной агитации.

Алексей Навальный открывает штабы по всей России в рамках кампании по выдвижению в президенты России. ЦИК при этом считает, что у Навального нет права баллотироваться в президенты из-за условной судимости по тяжкой статье.
Штабам Навального и волонтерам в разных городах неоднократно пытались создать помехи в работе. Так, у них возникали проблемы с арендой помещений, координаторы и волонтеры получали угрозы, а на сами штабы совершались нападения.

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