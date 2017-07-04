истории
«Так будет с каждыми, кто будет предавать эту страну». Видео нападения на краснодарский штаб Навального
Meduza
18:22, 4 июля 2017
В Краснодаре напали на штаб Навального. Примерно 20 человек ворвались в помещение, сорвали плакаты, перевернули стулья и столы. Сотрудники штаба предполагают, что нападавшие — члены общественного движения «Отряды Путина». Представители организации на обвинения пока не отреагировали. На сайте общественного движения «Отряды Путина» написано, что оно создано в Краснодаре по инициативе «граждан, поддерживающих политический курс нашего президента».
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