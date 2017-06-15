Глава ЦИК: для выдвижения Навального в президенты нужно чудо

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что выдвижение политика Алексея Навального в президенты возможно, только если «вдруг произойдет какое-то чудо». Об этом она заявила в эфире передачи «Собчак» на канале «Дождь». В текущем положении, по словам Памфиловой, у Навального нет шансов быть зарегистрированным кандидатом.

«Чудом» Памфилова назвала возможную кассационную жалобу на приговор по делу о хищении имущества «Кировлеса», который вступил в силу в начале мая 2017 года. Этот приговор по тяжкой статье запрещает Навальному участвовать в выборах.

«Дело в том что я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном. Потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать», — продолжила Памфилова, объясняя, что политик находится «в каких-то особенных привилегированных условиях, наверное». О каких условиях идет речь, глава ЦИК не пояснила.