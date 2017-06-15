Глава ЦИК: для выдвижения Навального в президенты нужно чудо

Дождь
05:29, 15 июня 2017
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что выдвижение политика Алексея Навального в президенты возможно, только если «вдруг произойдет какое-то чудо». Об этом она заявила в эфире передачи «Собчак» на канале «Дождь». В текущем положении, по словам Памфиловой, у Навального нет шансов быть зарегистрированным кандидатом.

«Чудом» Памфилова назвала возможную кассационную жалобу на приговор по делу о хищении имущества «Кировлеса», который вступил в силу в начале мая 2017 года. Этот приговор по тяжкой статье запрещает Навальному участвовать в выборах.

«Дело в том что я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном. Потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать», — продолжила Памфилова, объясняя, что политик находится «в каких-то особенных привилегированных условиях, наверное». О каких условиях идет речь, глава ЦИК не пояснила.

Сам Навальный и его сторонники неоднократно подчеркивали, что, по их мнению, в Конституции нет прямого запрета на участие в выборах для осужденных, которым не назначен реальный срок. Навальный также планировал обжаловать законодательный запрет в Конституционном суде.
В апреле 2017 года Навальный отчитался о том, что собрал достаточное количество желающих отдать подписи за его выдвижение — 300 тысяч человек. Сейчас зарегистрированных сторонников уже более полумиллиона. Навальный также продолжает открывать предвыборные штабы в российских регионах.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. О своем намерении участвовать в них уже объявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Президент Владимир Путин пока не заявлял о намерении выдвигаться на четвертый президентский срок.

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