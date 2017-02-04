Жириновский объявил об участии в президентских выборах. Явлинский начал предвыборную кампанию

Интерфакс
11:33, 4 февраля 2017
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен выставить свою кандидатуру на пост президента России на выборах 2018 года.

Об этом Жириновский сообщил на проходящем в Москве съезде ЛДПР, делегаты которого в очередной раз переизбрали его лидером партии.

«Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз», — заявил Жириновский.

Официально кандидат от ЛДПР на президентских выборах будет выдвинут на съезде партии в декабре 2017 года.

О намерении принять участие в выборах сообщил и лидер еще одной зарегистрированной в России партии — Григорий Явлинский, возглавляющий «Яблоко». 4 февраля «Яблоко» объявило о начале президентской кампании Явлинского.

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. Точная дата голосования пока не назначена. Предполагается, что выборы пройдут 11 марта.

О выдвижении на пост президента РФ также заявил оппозиционный политик Алексей Навальный. 4 февраля, как ожидается, Навальный откроет в Санкт-Петербурге свой первый региональный избирательный штаб.
Будет ли выставлять свою кандидатуру на очередной срок действующий президент РФ Владимир Путин, пока неизвестно.
Владимир Жириновский выставлял свою кандидатуру на пяти прошедших в РФ президентских выборах: в 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. Григорий Явлинский баллотировался на пост президента в 1996 и 2000 годах.
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