Жириновский объявил об участии в президентских выборах. Явлинский начал предвыборную кампанию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен выставить свою кандидатуру на пост президента России на выборах 2018 года.

Об этом Жириновский сообщил на проходящем в Москве съезде ЛДПР, делегаты которого в очередной раз переизбрали его лидером партии.

«Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз», — заявил Жириновский.

Официально кандидат от ЛДПР на президентских выборах будет выдвинут на съезде партии в декабре 2017 года.

О намерении принять участие в выборах сообщил и лидер еще одной зарегистрированной в России партии — Григорий Явлинский, возглавляющий «Яблоко». 4 февраля «Яблоко» объявило о начале президентской кампании Явлинского.

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. Точная дата голосования пока не назначена. Предполагается, что выборы пройдут 11 марта.