В полиции объяснили обыски в московском штабе Навального
Обыски в московском штабе оппозиционера Алексея Навального проводятся в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве. Об этом «Интерфаксу» заявил заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров.
По словам Тихомирова, дело по статье 330 УК («Самоуправство») было возбуждено после жалобы о нарушении условий договора аренды помещения, в котором располагается штаб. Жалобы поступили в полицию как от собственника здания, так и от субарендатора.
Никаких претензий к штабу оппозиционера Алексея Навального, как субарендатору помещения, у полиции нет, заявил Тихомиров.
«Около 7 утра в помещении здания по адресу Садовническая набережная, 69 были проведены обыски в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 330 УК РФ (самоуправство). Документы, вещи и находившиеся в помещении люди сейчас находятся в ОВД по Центральному административному округу столицы», — сказал Е.Тихомиров.