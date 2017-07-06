В полиции объяснили обыски в московском штабе Навального

Обыски в московском штабе оппозиционера Алексея Навального проводятся в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве. Об этом «Интерфаксу» заявил заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров.

По словам Тихомирова, дело по статье 330 УК («Самоуправство») было возбуждено после жалобы о нарушении условий договора аренды помещения, в котором располагается штаб. Жалобы поступили в полицию как от собственника здания, так и от субарендатора.

Никаких претензий к штабу оппозиционера Алексея Навального, как субарендатору помещения, у полиции нет, заявил Тихомиров.