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В полиции объяснили обыски в московском штабе Навального

Интерфакс
10:11, 6 июля 2017
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Обыски в московском штабе оппозиционера Алексея Навального проводятся в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве. Об этом «Интерфаксу» заявил заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров.

По словам Тихомирова, дело по статье 330 УК («Самоуправство») было возбуждено после жалобы о нарушении условий договора аренды помещения, в котором располагается штаб. Жалобы поступили в полицию как от собственника здания, так и от субарендатора.

Никаких претензий к штабу оппозиционера Алексея Навального, как субарендатору помещения, у полиции нет, заявил Тихомиров.

«Около 7 утра в помещении здания по адресу Садовническая набережная, 69 были проведены обыски в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 330 УК РФ (самоуправство). Документы, вещи и находившиеся в помещении люди сейчас находятся в ОВД по Центральному административному округу столицы», — сказал Е.Тихомиров.

Интерфакс
Днем 6 июля сотрудники штаба Навального в Москве не смогли попасть в здание на Садовнической набережной, 69. Замки на двери в помещение оказались спилены, а вход оцеплен полицией.
Ранее, в начале июня, сотрудники штаба рассказали, что в офисе на Садовнической набережной сменили замки — они объяснили это давлением на собственников здания.
В июне 2017 года РЕН ТВ сообщил, что собственник здания по адресу Садовническая набережная, 69 пожаловался в полицию на самоуправство, в связи с чем была начата проверка в отношении возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией. При этом офис ФБК располагается в другом месте.
5 июля сотрудники полиции изъяли агитационные материалы в штабах Навального в Новосибирске и Орле. 6 июля стало известно, что полиция пришла с обыском в штаб Навального в Вологде, где также изъяла листовки и газеты.
Алексей Навальный открывает штабы по всей России в рамках подготовки к президентским выборам. ЦИК при этом утверждает, что у Навального нет права баллотироваться из-за судимости по тяжкой статье.
Статья 330 УК РФ предполагает штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести месяцев в случае, если преступление совершается с угрозой применения насилия.
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