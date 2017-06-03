В московском штабе Навального сменили замки

В здании в Москве, где арендует помещение московский предвыборный штаб политика Алексея Навального, в ночь на 3 июня сменили замки. Об этом сообщил координатор штаба, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.

По его мнению, это произошло в результате того, что «на собственника надавили». Позже активистам удалось попасть внутрь (каким образом, не сообщается).

На собственника помещения Московского штаба надавили и ночью он поменял замки. Но мы продолжаем работать. Приезжайте https://t.co/GGetJaFxpc pic.twitter.com/fB0PVQ8Uz5 — Николай Ляскин (@nlyaskin) June 3, 2017