В московском штабе Навального сменили замки
В здании в Москве, где арендует помещение московский предвыборный штаб политика Алексея Навального, в ночь на 3 июня сменили замки. Об этом сообщил координатор штаба, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.
По его мнению, это произошло в результате того, что «на собственника надавили». Позже активистам удалось попасть внутрь (каким образом, не сообщается).
На собственника помещения Московского штаба надавили и ночью он поменял замки. Но мы продолжаем работать. Приезжайте https://t.co/GGetJaFxpc pic.twitter.com/fB0PVQ8Uz5— Николай Ляскин (@nlyaskin) June 3, 2017
Сегодня штаб работает на улице. Адрес Садовническая набережная 69. pic.twitter.com/dSIfgwqcP3— Николай Ляскин (@nlyaskin) June 3, 2017
Оппозиционер Алексей Навальный объявил об участии в президентских выборах 2018 года. Действующее законодательство запрещает ему участвовать в выборах, поскольку он осужден по делу «Кировлеса», однако Навальный заявляет, что намерен добиться своей регистрации в качестве кандидата и продолжает вести кампанию.
В конце мая в Иркутске избили сына владельца помещения, где расположен штаб Навального. В других городах России открытие штабов политика также нередко сопровождается инцидентами.