В Иркутске семь человек с битами напали на сына владельца помещения, где расположен штаб Навального

В Иркутске совершено нападение на мужчину, который сдает в аренду помещение штабу политика Алексея Навального. Об этом рассказал координатор штаба Сергей Беспалов.

По словам Беспалова, семь человек с бейсбольными битами напали на мужчину, который приходится сыном формальному арендодателю. С ним обсуждались условия ремонта помещения штаба.

Пострадавший находится в травмпункте, ему накладывают швы.

Беспалов отметил, что аренда предыдущего помещения под штаб сорвалась после беседы собственника «с бандитами». «С тем поговорили, с этим, видимо, решили не разговаривать — сразу бить», — добавил координатор штаба.

О возбуждении уголовного дела по факту нападения пока ничего не сообщается.