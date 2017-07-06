Штабы Навального обыскивают в поисках «незаконной агитации». Что с этим (мягко говоря) не так?

В Москве , Новосибирске и других российских городах полиция приходит в предвыборные штабы Алексея Навального и под разными предлогами начинает проводить там следственные действия. Изымают технику и печатные материалы. Наиболее частая претензия к штабам — распространение «незаконной агитации». Но она не может быть незаконной. Объясняем.

Московский штаб захватили силовики. Наш сотрудник внутри в заложниках.

Приезжайте все, кто может

Садовническая наб.69 pic.twitter.com/scP5sdeZYZ — Alisa Kuznetsova (@Alice__Almighty) July 6, 2017

Позиция властей

Появление полиции в штабах Алексея Навального официально никак не анонсировалось, но это начало происходить по всей России с 5 июля. Полицейские используют разные предлоги, однако сразу в нескольких случаях речь идет о попытках найти в штабах «незаконную агитацию» . Аналогичные доводы (нарушение сроков агитации), по данным «Ведомостей», региональные власти приводят, когда отказывают сторонникам Навального в согласовании акций. При этом формальные основания для следственных действий могут в итоге меняться: в Новосибирске обыск провели по статье о ложном звонке о бомбе, в Москве — о самоуправстве владельцев здания.

В Орле целью грабителей стали не газеты, а листовки; причем обычные, такие же как на сайте, которых мы уже сотни тысяч раздали без вопросов pic.twitter.com/XNjPhfR85e — Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 5, 2017

Почему агитация сейчас не может быть незаконной

В одном из заявлений в полицию указано конкретное нарушение, в котором подозревают штаб Навального. Это статья 5.10 КоАП, которая предусматривает штраф за предвыборную агитацию вне установленного периода или в местах, где агитация запрещена. Ключевое слово здесь — «предвыборная», потому что именно за нарушение закона о выборах по этой статье можно кого-то оштрафовать.

Вологда: забирают не только газеты, но и все остальные агитматериалы в штабе. Так вот что теперь «осмотром» называется. pic.twitter.com/1Aicr9n9QT — Команда Навального (@teamnavalny) July 6, 2017