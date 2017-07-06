Полиция заблокировала московский штаб Навального

Московский предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального заблокирован, там проходят следственные действия. Об этом написал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.

Он заявил, что в штабе на Садовнической набережной, 69 спилены замки, сотрудников не пускают внутрь. Дежурный, который был оставлен в штабе на ночь, не отвечает, хотя его телефон доступен.

Вокруг штаба находятся около десяти оперативников.

Московский штаб захватили силовики. На окнах решетки, внутри удерживают сотрудника штаба, который дежурил ночью. Связи с ним нет. pic.twitter.com/tHXI84vVg9 — Nikolay Kasyan (@nik_kassian) July 6, 2017

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