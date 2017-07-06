От монет до биткоиновТест «Медузы» и Visa про эволюцию денег

Полиция заблокировала московский штаб Навального

Николай Ляскин
08:14, 6 июля 2017
Надежный источник

Московский предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального заблокирован, там проходят следственные действия. Об этом написал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.

Он заявил, что в штабе на Садовнической набережной, 69 спилены замки, сотрудников не пускают внутрь. Дежурный, который был оставлен в штабе на ночь, не отвечает, хотя его телефон доступен.

Вокруг штаба находятся около десяти оперативников.

Новость дополняется.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться