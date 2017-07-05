Полицейские пришли в штаб Навального в Орле и изымают листовки

В Орле сотрудники полиции пришли в городской штаб Алексея Навального. По сообщению сотрудников штаба, полицейские «ищут экстремизм в агитационных материалах» и «забирают всю агитацию».

Ранее полицейские изъяли агитационные материалы в штаба Навального в Новосибирске из-за подозрения в незаконной агитации. По словам сотрудников штаба, в помещении был проведен обыск без ордера, понятых и адвокатов.

Сперва штаб был заблокирован полицией, а затем полицейские вошли внутрь, сломав дверь; сотрудников штаба заставили покинуть помещение под предлогом звонка о бомбе.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. В настоящий момент его выдвижение формально невозможно из-за судимости по делу «Кировлеса», однако политик утверждает, что намерен добиться своей регистрации в качестве кандидата.

Штабам Навального и волонтерам в разных городах неоднократно пытались создать помехи в работе. Так, у них возникали проблемы с арендой помещений, координаторы и волонтеры получали угрозы, а на сами штабы совершались нападения.