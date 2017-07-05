Сторонники Навального в Новосибирске сообщили о проведении в штабе незаконного обыска

Продолжение Полицейские пришли в штаб Навального в Орле и изымают листовки

В Новосибирске в штабе Алексея Навального, заблокированном 5 июля сотрудниками полиции, был проведен обыск без понятых. Об этом координатор штаба Сергей Бойко сообщил «Интерфаксу».

Как сообщает «Тайга.Инфо», около 22:30 по местному времени (18:30 по Москве) оцепление у штаба было снято, однако в помещение полиция пустила лишь владельцев помещения. Бойко полицейские пустить отказались, заявив, что внутри идет обыск.

Как пишет издание, обыск проводился без адвокатов и предъявления ордера.

Позже Бойко и волонтеров штаба пустили в помещение. По их словам, внутри «разгромлена раковина»; из здания вывезены агитационные материалы.