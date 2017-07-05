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Сторонники Навального в Новосибирске сообщили о проведении в штабе незаконного обыска

Интерфакс
16:57, 5 июля 2017
Надежный источник

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В Новосибирске в штабе Алексея Навального, заблокированном 5 июля сотрудниками полиции, был проведен обыск без понятых. Об этом координатор штаба Сергей Бойко сообщил «Интерфаксу».

Как сообщает «Тайга.Инфо», около 22:30 по местному времени (18:30 по Москве) оцепление у штаба было снято, однако в помещение полиция пустила лишь владельцев помещения. Бойко полицейские пустить отказались, заявив, что внутри идет обыск.

Как пишет издание, обыск проводился без адвокатов и предъявления ордера.

Позже Бойко и волонтеров штаба пустили в помещение. По их словам, внутри «разгромлена раковина»; из здания вывезены агитационные материалы.

5 июля полиция заблокировала штаб Алексея Навального в Новосибирске из-за подозрений в незаконной агитации (накануне в штаб из типографии доставили тираж газеты в поддержку Навального).
Позже сотрудников заставили покинуть здание под предлогом звонка о бомбе. Полицейские вошли в помещение, по словам сторонников Навального, сломав при этом дверь.
Двоих волонтеров штаба задержали. Как сообщает «ОВД-Инфо», позже их отпустили под обязательство о явке, они проходят свидетелями по делу о заведомо ложном сообщении о теракте. Был задержан еще один сторонник Навального, его отпустили без составления протокола.

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