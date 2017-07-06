Омоновец применил боевые приемы самбо против волонтера штаба Навального, который не показал паспорт

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов опубликовал фотографию рапорта, поданного лейтенантом полиции М. А. Глуховским в связи с применением силы к волонтеру штаба Навального Александру Туровскому.

В рапорте сказано, что утром 6 июля Глуховским «были применены боевые приемы самбо в отношении гр. Туровского Александра Алексеевича, <…> который оказывал противодействие законным требованиям». Сила была применена в соответствии с законом «О полиции», написал Глуховской.

Согласно протоколу о неповиновении законному требованию полицейского, фрагмент фотографии которого также выложил Жданов, Туровский на «требование сотрудников полиции предъявить паспорт ответил решительным отказом» и «мешал проведению следственных действий».

При каких обстоятельствах были сделаны фотографии документов, Жданов не рассказал.

Рапорт того, кто избил Александра Туровского, за то, что не показал паспорт!!! pic.twitter.com/TGLqZOAVrX — Ivan Zhdanov (@IoannZH) July 6, 2017

Волонтер Александр Туровский дежурил в московском штабе Навального в ночь на 6 июля, когда туда пришли полицейские. По его словам, его избили, потом продержали несколько часов в ОВД. На Туровского составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции и отвезли в Замосковорецкий суд, однако там ему стало плохо, и его увезли на «скорой» в НИИ имени Склифосовского. Врачи решили оставить его там до утра.