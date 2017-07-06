Избитого при обыске в штабе Навального волонтера отправили на обследование мозга в институте Склифосовского

Волонтер московского штаба Алексея Навального Александр Туровский, избитый в помещении штаба ночью при появлении там полиции, проходит обследование головного мозга в НИИ имени Склифосовского.

Как написал в твиттере замначальника штаба Виталий Серуканов, Туровский был отправлен на томографию, а затем — на «пункцию головного мозга».

Сашу повезли в операционную, делать срочную пункцию головного мозга.

Юрист @anna_barva отбила телефон, его снова пыталась отобрать полиция. pic.twitter.com/GKi74LRK2X — Виталий Серуканов (@serukanov_v) July 6, 2017

Полиция беснуется в больнице. Просят врачей быстрее проводить обследование Саши и откровенно давят на них. pic.twitter.com/ajbErLTiMx — Виталий Серуканов (@serukanov_v) July 6, 2017

Туровский был доставлен в больницу из Замоскворецкого суда на «скорой». Его задержали ночью в штабе Навального на Садовнической набережной, где он дежурил. По его словам, при появлении полицейских его избили. По имеющимся данным, в суд его повезли по делу о неповиновении законному требованию полицейского; там ему стало плохо.

Нашего сотрудника избили. Гематомы на лице. Били при задержании сотрудники в масках. Сейчас ещё и 19.3 вменяют. Замоскворецкий суд. pic.twitter.com/toFHu2jFon — Виталий Серуканов (@serukanov_v) July 6, 2017