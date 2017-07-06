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Избитого при обыске в штабе Навального волонтера отправили на обследование мозга в институте Склифосовского

Виталий Серуканов
15:49, 6 июля 2017
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Волонтер московского штаба Алексея Навального Александр Туровский, избитый в помещении штаба ночью при появлении там полиции, проходит обследование головного мозга в НИИ имени Склифосовского.

Как написал в твиттере замначальника штаба Виталий Серуканов, Туровский был отправлен на томографию, а затем — на «пункцию головного мозга».

Туровский был доставлен в больницу из Замоскворецкого суда на «скорой». Его задержали ночью в штабе Навального на Садовнической набережной, где он дежурил. По его словам, при появлении полицейских его избили. По имеющимся данным, в суд его повезли по делу о неповиновении законному требованию полицейского; там ему стало плохо.

5-6 июля в штабах в поддержку Алексея Навального в нескольких городах России прошли обыски. В ряде случаев их объяснили сообщениями о «незаконной агитации». В Москве обыск прошел в рамках дела о самоуправстве, заведенном на арендатора помещения, сдавшего его в субаренду штабу.

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