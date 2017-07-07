Избитого волонтера штаба Навального оштрафовали на 500 рублей за неповиновение полицейским

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 500 рублей волонтера московского штаба Алексея Навального Александра Туровского за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

По словам судьи, совершение Туровским правонарушения не вызывает сомнения, передает «Медиазона».

Туровский был задержан в ночь на 6 июля в московском штабе Алексея Навального, где он дежурил. По его словам, при этом его избили. Позже на него составили протокол о неповиновении сотруднику полиции и доставили в Замосковорецкий суд, но потом на «скорой» увезли в больницу, где он провел ночь. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб в области левого плечевого сустава.

На заседании суда боец Росгвардии Михаил Глуховской, который при задержании применил к Туровскому силу, рассказал, что при появлении полиции Туровский засунул руки под одеяло, что бойцы Росгвардии восприняли как угрозу; после этого к нему применили «боевые приемы самбо» и заломили руки за спиной. По его словам, у волонтера попросили паспорт, но он отказался его предоставить.

Глуховской также рассказал, что сотрудники центра по противодействию экстремизму предупредили ОМОН о возможном сопротивлении в штабе со стороны «одного или нескольких человек спортивного телосложения».

Туровский заявил, в свою очередь, что полицейские на него «напрыгнули и сразу оглушили», передает «Медиазона». Паспорт у него попросили первый раз позже, когда он уже находился в автозаке.