Поджечь, разгромить, изъять, разбить, уволить: основные методы борьбы со штабами Навального

В списке упоминаются случаи, которые происходили в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Братске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владимире, Жуковском, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Кирове, Перми, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Таре, Томске, Уфе, Чебоксарах, Челябинске, Череповце и других городах. Методы давления, которые применяются против предвыборной кампании Навального, не исчерпываются этим списком. 6 июля в Москве оперативники при задержании несколько раз ударили волонтера, дежурившего в штабе; позже его обвинили в неповиновении требованиям представителей власти.