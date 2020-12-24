Мы не думали, что Кудрявцев столько всего расскажет. Я звонил не только ему, но и другим участникам этой группы убийц. Некоторым от своего имени, некоторым нет. Когда я говорил, что я Навальный, разговоры длились по 15 секунд. Кто-то меня узнал по голосу, не скажу, кто именно. Уверен: если бы я позвонил всем с этой смехотворной историей про помощника Патрушева, заговорил бы не только Кудрявцев.

ФСБ, очевидно, все знала. Первый же человек, которому я позвонил со словами «Это Навальный. Ты зачем меня хотел убить?» должен был доложить начальству. ФСБ знала, что Кудрявцев мне все выболтал, но Путину не сказала (чтобы скрыть свой провал) — иначе он не заявил бы, что за мной присматривают. Мы специально не стали публиковать разговор с Кудрявцевым сразу, потому что ждали, что Путин что-то такое соврет, что будет удобно ему ответить. И его ответ стал для нас подарком.

После того, как мы выложили разговор с Кудрявцевым, ФСБ заявила о подделке, но не уточнила, что именно подделка. Звонка не было? Кудрявцев не настоящий? Тогда покажите настоящего. Это было заявление не нам, это заявление Путину, потому что Путина отхлестали этими синими трусами.

Источник: ютьюб-канал «Навальный Live»

Пересказала Ольга Корелина