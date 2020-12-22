Уже второй день подряд все обсуждают синие трусы Алексея Навального и их «гульфиковую зону», обработанную, как выяснилось, сотрудниками ФСБ — в чем один из них фактически признался во время телефонного разговора с самим политиком. Согласно этому разговору, спецслужба не поленилась постирать Навальному трусы, чтобы замести следы преступления.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также высказался по истории с трусами: «Уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее». Судя по ответу Пескова, трусы Навального еще не скоро уйдут из новостной повестки — ну и, само собой, мемов про них меньше не станет.

Только мемы

А теперь только заголовки СМИ

«Царьград»: «Коц задал четыре неудобных вопроса о трусах Навального: „Как злодеи угадали…“»

«Коц задал четыре неудобных вопроса о трусах Навального: „Как злодеи угадали…“» «Мойка78»: « В Петербурге на Авито продают трусы Навального»

В Петербурге на Авито продают трусы Навального» «Новая газета»: «Трусы, балбесы и Бывалый. Сотрудник ФСБ, чью роль в покушении на Навального выявили Bellingcat и Insider, поговорил с Навальным»

«Трусы, балбесы и Бывалый. Сотрудник ФСБ, чью роль в покушении на Навального выявили Bellingcat и Insider, поговорил с Навальным» Daily Storm: «Песков указал на зацикленность Навального на „гульфиковой зоне“ и сравнения с Христом»

«Песков указал на зацикленность Навального на „гульфиковой зоне“ и сравнения с Христом» The Moscow Post: «Что нашли в „трусах“ у Навального?»

«Что нашли в „трусах“ у Навального?» «Комсомольская правда» : «Разговор Навального с сотрудником ФСБ о своих трусах оказался подделкой»

: «Разговор Навального с сотрудником ФСБ о своих трусах оказался подделкой» «НДН.инфо»: «Новосибирцы в пробках „стирают трусы Навальному“»

«Новосибирцы в пробках „стирают трусы Навальному“» «Новый проспект»: «Мы не трусы, трусы немы. Алексей Навальный показал, как копались в его белье»