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«Я/Мыл трусы Навального» Только мемы — о «гульфиковой зоне», которую все обсуждают уже второй день. Бонус: изучили заголовки СМИ!
Источник: Meduza
Уже второй день подряд все обсуждают синие трусы Алексея Навального и их «гульфиковую зону», обработанную, как выяснилось, сотрудниками ФСБ — в чем один из них фактически признался во время телефонного разговора с самим политиком. Согласно этому разговору, спецслужба не поленилась постирать Навальному трусы, чтобы замести следы преступления.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также высказался по истории с трусами: «Уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее». Судя по ответу Пескова, трусы Навального еще не скоро уйдут из новостной повестки — ну и, само собой, мемов про них меньше не станет.
Только мемы
А теперь только заголовки СМИ
- «Царьград»: «Коц задал четыре неудобных вопроса о трусах Навального: „Как злодеи угадали…“»
- «Мойка78»: «В Петербурге на Авито продают трусы Навального»
- «Новая газета»: «Трусы, балбесы и Бывалый. Сотрудник ФСБ, чью роль в покушении на Навального выявили Bellingcat и Insider, поговорил с Навальным»
- Daily Storm: «Песков указал на зацикленность Навального на „гульфиковой зоне“ и сравнения с Христом»
- The Moscow Post: «Что нашли в „трусах“ у Навального?»
- «Комсомольская правда»: «Разговор Навального с сотрудником ФСБ о своих трусах оказался подделкой»
- «НДН.инфо»: «Новосибирцы в пробках „стирают трусы Навальному“»
- «Новый проспект»: «Мы не трусы, трусы немы. Алексей Навальный показал, как копались в его белье»