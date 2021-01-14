Навальный объявлен в розыск в России с 29 декабря

Алексей Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года. Соответствующее постановление управления ФСИН по Москве опубликовал Mash.

Адвокат Вадим Кобзев подтвердил «Медиазоне» информацию о розыске. В комментарии «МБХ медиа» он сказал, что Навальный не знал о розыске, когда 13 января объявил о решении вернуться в Россию 17 января.

«Мы об этом узнали сегодня, после того, как он объявил [о возвращении в Россию]», — сообщил Кобзев.

«Открытым медиа» Кобзев сказал, что специально по поводу розыска он с Навальным не общался, но уверен, «что это никак не влияет на его намерение вернуться».

Розыск связан с уголовным , по которому Навального осудили условно, назначив испытательный срок пять лет. Он заканчивался 30 декабря 2020-го.

ФСИН в постановлении о розыске говорит, что политик «уклоняется от контроля» (который установили за ним как за осужденным на условный срок). Из-за этого же 11 января ФСИН попросила суд заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Навальный с августа 2020 года находится в Германии. Его доставили туда для лечения после того, как ему стало плохо в самолете Томск — Москва. Экспертиза показала, что его отравили ядом из группы «Новичок». Журналисты и независимые расследователи выяснили, что к отравлению могут быть причастны сотрудники ФСБ.