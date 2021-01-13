Навальный объявил о возвращении в Москву. Он прилетит 17 января рейсом «Победы»

Политик Алексей Навальный объявил, что возвращается из Германии в Россию. Он прилетит в Москву рейсом «Победы» 17 января.

Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить.

Как заявил Навальный, ему «не очень интересны» действия «слуг Путина», которые «фабрикуют новые уголовные дела» против него.

Алексей Навальный находится в Германии с августа 2020 года. Его доставили туда для лечения, после того как ему стало плохо в самолете Томск — Москва. По результатам анализов стало известно, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». В декабре Bellingcat и The Insider выпустили расследование, в котором утверждалось, что политика отравила спецгруппа из восьми сотрудников ФСБ.

29 декабря СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство заявило, что политик потратил на личные цели более 356 миллионов рублей, собранных как пожертвования на деятельность ФБК и других фондов. При этом ФБК ежегодно публикует отчеты о пожертвованиях. Навальный связал новое дело с расследованием обстоятельств его отравления.

12 января ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по . Ведомство объяснило свои действия тем, что Навальный не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции. В конце декабря ФСИН требовала от Навального срочно явиться в Москву для проверки, хотя тот находится в Германии.