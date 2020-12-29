СК возбудил новое уголовное дело против Навального. Его подозревают в хищении 356 миллионов рублей, полученных как пожертвования

Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA

Следственный комитет России сообщил о возбуждении нового уголовного дела против Алексея Навального. По версии следствия, Навальный, «являясь фактическим руководителем» ФБК и , «совместно с иными лицами» потратил на личные цели более 356 миллионов рублей из 588 миллионов, которые были собраны в качестве пожертвований и предназначались исключительно на цели фондов. По утверждению СК, Навальный приобретал на эти деньги имущество и материальные ценности, а также оплачивал расходы, в том числе отдых за границей. «Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — говорится в пресс-релизе ведомства. Дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Навальный связал новое дело с своего отравления. «Я ж сразу сказал в ролике: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолете, а потом искал своих убийц. За то, что доказал: за всем стоит лично [президент России Владимир] Путин», — написал политик в инстаграме, добавив, что он «и до попытки убить его не молчал, а теперь тем более не будет». Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков, в свою очередь, напомнил, что ФБК и штабы публично отчитываются обо всех пожертвованиях раз в год как перед жертвователями, так и перед Минюстом РФ. «Объявить „мошенничеством“ самую большую краудфандинговую кампанию в нашей стране — плюнуть в лицо сотням тысяч сторонников ФБК по всей России», — написал Волков в телеграме.

День назад ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный — по . Ведомство заявило, что Навальный, находящийся в Германии, не исполняет обязанности условно осужденного (он находится на испытательном сроке до 30 декабря) и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Сославшись на публикацию в журнале The Lancet об отравлении политика ядом из группы «Новичок», ФСИН заявила, что к 12 октября у Навального «прошли все последствия его болезни», и потребовала явиться в филиал ведомства в Москве в 9 часов утра 29 декабря, пообещав в противном случае обратиться в суд с ходатайством о назначении реального срока из-за нарушений условий испытательного. 29 декабря ФСИН не выпускала никаких заявлений по поводу того, обратится ли она в суд.

Новое уголовное дело — уже второе, связанное с пожертвованиями в адрес ФБК. Летом 2019 года на фоне в Москве СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников фонда об отмывании денег. По версии следствия, в 2016-2018 годах они вносили через банкоматы на счета в разных банках наличные деньги, которые были получены заведомо преступным путем, а затем эти средства переводились в ФБК. Первоначально речь шла о миллиарде рублей, затем сумма была снижена до 75 миллионов. В офисах ФБК неоднократно проходили обыски, сотрудников фонда вызывали на допросы. До настоящего времени обвинений никому не было предъявлено, о закрытии дела не сообщалось.

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Григорий Левченко