ФСИН попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с просьбой заменить политику Алексею Навальному условный срок на реальный по . Об этом сообщил сам Навальный.

Ходатайство поступило в Симоновский районный суд Москвы. Его зарегистрировали 11 января.

Отменить Навальному условный срок предлагается «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш прокомментировала ходатайство ФСИН так: «Мне кажется, у них там и правда истерика. Что бы еще такого придумать, чтобы Навальный не возвращался в Россию?».

28 декабря управление ФСИН по Москве пригрозило обратиться в суд с просьбой заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, если он не явится в филиал ведомства утром 29 декабря. Ведомство заявило, что Навальный, который находится в Германии после отравления «Новичком», не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

Статья 190 УИК РФ предусматривает, что условный срок могут заменить на реальный, если осужденный в течение испытательного срока «систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля». Испытательный срок Навального по делу «Ив Роше» истек 30 декабря. Но Верховный суд разрешает рассматривать вопрос об отмене условного наказания и после окончания испытательного срока.

29 декабря СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство заявило, что политик потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, собранных в качестве пожертвований для ФБК и других некоммерческих организаций. Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков в ответ отметил, что ФБК ежегодно отчитывается о пожертвованиях. Навальный связал новое уголовное дело с расследованием обстоятельств его отравления «Новичком», к которому, по данным журналистов и независимых расследователей, причастны сотрудники ФСБ.