СК возбудил против Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении политика Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии СК, Навальный потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований для ФБК и других некоммерческих организаций.

По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены.

Сам Навальный, комментируя сообщение СК о возбуждении дела, написал в твиттере: «[Президент России Владимир] Путин, похоже, просто бьется в истерике».

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