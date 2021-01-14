ФСИН: мы обязаны предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального

Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила, что «предпримет все действия по задержанию» политика Алексея Навального до решения суда о замене ему условного срока на реальный.

По данным ФСИН, в течение 2020 года Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока» и минимум шесть раз не явился на регистрацию в ведомство — 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. Он также не отмечался с середины августа до конца декабря. ФСИН «учло тот факт, что Навальный находился на лечении в клинике «Шарите», но после выписки тот снова не явился на регистрацию и только 23 ноября сообщил, что проживает в берлинском отеле Hotel Arabel, где восстанавливает здоровье.

Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию… Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный.

Накануне Алексей Навальный объявил, что вернется 17 января в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок». В декабре Bellingcat и The Insider выпустили расследование, в котором утверждалось, что политика отравила спецгруппа из восьми сотрудников ФСБ.

Ранее ФСИН подала ходатайство в Симоновский суд Москвы о замене ему условного срока на реальный по . Ведомство объяснило свои действия тем, что Навальный не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

29 декабря СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство заявило, что политик потратил на личные цели более 356 миллионов рублей, собранных как пожертвования на деятельность ФБК и других фондов. При этом ФБК ежегодно публикует отчеты о пожертвованиях. Навальный связал новое дело с расследованием обстоятельств его отравления.

Также стало известно, что оппозиционер объявлен в федеральный розыск с 29 декабря 2020 года.